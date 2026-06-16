Policía pide colaboración para capturar a dos hombres buscados por distintos homicidios en Montevideo

El Ministerio de Interior solicitó colaboración a la población para dar con el paradero de dos personas requeridas por homicidios en Montevideo que tuvieron lugar en los meses de enero y marzo de este año.

La cartera busca localizar a Michael Matías Silva Pullol, un joven de 20 años que es requerido por su participación en un homicidio que se cometió el 23 de enero en la capital. En ese crimen, un hombre de 31 años fue asesinado de varios disparos en las inmediaciones de Pasaje El Hornero en la esquina con Camino La Corona, en la zona de Villa García. La víctima tenía múltiples orificios de bala en el pecho, el brazo y la pelvis.

Ministerio del Interiro busca a Michael Matías Silva Pullol. Foto: Ministerio del Interior.

A su vez, desde el ministerio también difundieron datos para dar con Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años, requerido por haber participado de un homicidio en Montevideo el pasado 18 de marzo en el barrio Reducto. En ese crimen un hombre fue asesinado de un balazo en el estómago y su cuerpo fue encontrado por un vecino de la zona en la vía pública.

Ministerio del Interior busca a Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años. Foto: Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior difundió las líneas de comunicación en caso de tener información sobre los requeridos: una llamada al 9-1-1 disponible las 24 horas, una denuncia anónima al 0800 5000, a través de minterior.gub.uy o presencial. En este último caso, se deberá concurrir a la seccional policial más cercana.