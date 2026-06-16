Fiscalías de Drogas y Homicidios pidieron a Ferrero que reconsidere mudanza que, dicen, afectará investigaciones

Una mudanza genera fricciones entre la Fiscalía de Corte y las sedes que investigan Homicidios y Drogas. Hace una semana, una circular de la institución anunciaba las fechas de la mudanza y cuáles serían las especializaciones que dejarían sus lugares originales para pasar a una nueva sede. A la lista, "intempestivamente" se sumó a Homicidios, dijo la presidenta del gremio de fiscales, Claudia González. A raíz de esa decisión, tres de las cuatro fiscalías especializadas y todas las de Drogas pidieron a Ferrero que reconsidere la decisión, dijeron fuentes al tanto de la problemática a El País, mientras que desde Fiscalía insisten en que la decisión fue razonada.

Actualmente, las fiscalías que investigan violencia letal y Estupefacientes se encuentran ubicadas en la sede de Cerrito y Misiones, donde comparten piso. En el edificio también están las fiscalías de Flagrancia, Delitos Económicos y Lavado de Activos, entre otras. En la sede de la calle Uruguay están ubicadas las que investigan Violencia Doméstica y Delitos Sexuales.

Para los primeros días de julio está prevista una mudanza que tenía como principal objetivo relocalizar a las fiscalías de la calle Uruguay. Pero la nueva sede también albergará a la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad y, de acuerdo a la resolución de Ferrero, también las Fiscalías de Homicidios. El edificio a ocupar está ubicado a cuatro cuadras del local principal de Cerrito y Misiones.

Frente a esta situación, fiscales de Homicidios y de Drogas elevaron una nota a la jerarca Ferrero pidiéndole que reconsiderara la decisión. Allí, según reconstruyó El País, expresaron que los contactos informales entre las dos especializaciones han permitido resolver muchos casos y que es fundamental, en un contexto donde muchos crímenes letales ocurren por motivos vinculados a las drogas, el poder mantener un contacto personal diario. También detallaron que ambas Fiscalías comparten materiales y cuestiones administrativas, por lo que separarlas dificultaría el trabajo.

El último punto lo trajo a colación la presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), Claudia González, en una entrevista en lado B (TV Ciudad). Allí explicó que, además, los fiscales tienen reparos en cuanto a las medidas de seguridad que podrán aplicarse en esa nueva sede. "Hoy en día la inmensa mayoría de los homicidios obedecen al crimen organizado. Entonces, las medidas de seguridad que se tienen que tener para tener detenidas personas que han cometido este tipo de delitos son medidas muy altas", comenzó por explicar.

Luego, agregó: "Nosotros entendemos desde el gremio que no están dadas las garantías de seguridad para que eso suceda". Aclaró que no iba a dar detalles de porqué entendían que no estaban dadas las condiciones, porque "supuestamente y seguramente, esas fiscalías van a ir a ese edificio", pero enfatizó que a su criterio no alcanzan el estándar mínimo para que puedan funcionar allí.

Sin embargo, la posición de la Fiscalía —según supo El País— es que la decisión de trasladar a Homicidios a la nueva sede fue razonada. Se entiende en la institución que, por razones de seguridad no es conveniente tener a las dos especializaciones más enfocadas en atacar el crimen organizado en el mismo piso de un mismo edificio. Las fuentes insistieron en que esa misma respuesta se les fue ofrecida a los fiscales. A su vez, resaltaron que el edificio está en condiciones y será dotado de los mayores elementos de seguridad posibles.

Por otra parte, en la institución confían en que la mudanza prevista permitirá ahorrar una cantidad de dinero considerable que luego sirva de ayuda para alquilar la sede donde se instalará la Escuela de Fiscales. Esta escuela es un proyecto prioritario para Ferrero, quien ha resaltado públicamente que permitirá elevar la calidad del trabajo de quienes ingresan a Fiscalía y, a su vez, contribuirá a desalentar a aquellos profesionales que quieran "infiltrarse" en la Fiscalía para obtener información.