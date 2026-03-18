Homicidio en Reducto: hombre fue encontrado con un balazo en el estómago en la vía pública

La Policía de Montevideo investiga el homicidio de un hombre ocurrido en el barrio Reducto. El cuerpo de la víctima apareció en la vía pública: si bien durante una primera inspección se determinó que el hombre no presentaba signos visibles de violencia, una segunda revisión por parte de la Policía Científica arrojó que la víctima tenía un balazo en estómago.

El cuerpo fue encontrado por un vecino de la zona, que dio aviso al 911. En el lugar se hizo presente una emergencia médica, que constató el fallecimiento del hombre. En una primera instancia, no se detectó que el hombre tuviera "signos visibles de violencia", según detalla el parte policial. Luego, la Policía Científica concurrió al lugar, y detectó que el hombre había sufrido una herida por arma de fuego.

La Fiscalía de Homicidios de Tercer Turno trabaja en el caso: se dispuso el relevamiento de cámaras de videovigilancia, la toma de declaraciones a testigos y una solicitud del registro de llamadas al servicio 911. El cuerpo fue trasladado a una morgue para su autopsia.