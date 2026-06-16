Carlos Negro acusa a la oposición de debilitar el Estado de derecho al hablar de “Estado fallido”

El ministro del Interior, Carlos Negro, reconoció este martes que le preocupan personalmente los comentarios negativos que recibe por parte de la oposición hacia su gestión y a la del gobierno liderado por Yamandú Orsi. "Me preocupan porque son un debilitamiento del Estado de derecho", lamentó.

Por ejemplo, apuntó a quienes hablan de "Estado fallido": "Cuando uno en pos de la política electoral y conseguir algún voto a través de manejar un tema sensible como la seguridad pública dice cosas que no tienen ningún tipo de fundamento, me parece muy peligroso porque las organizaciones criminales lo que están esperando es eso", expresó.

Para Negro, cuanto más escala el conflicto partidario, "más recoge el crimen organizado y más cómodo se siente". "Yo sé que las encuestas preocupan y la oposición hace mal en elegir estos temas para conseguir un repunte", agregó en diálogo con Arriba Gente (Canal 10).

Ministro del Interior Carlos Negro, el director de la Policía Nacional José Manuel Azambuya y el subdirector ejecutivo Robert Taroco

Cambios en la Policía y proyectos para los reclamos

Consultado por los recientes cambios que se hicieron en la Policía Nacional, enfatizó que el término "cambios en la cúpula" no se ajustan a la realidad puesto que la cúpula se mantiene, salvo Alfredo Clavijo, quien se desempeñaba como subdirector de la Policía Nacional, que pasará a ser el jefe de Policía de Montevideo.

Si bien no descartó que haya más cambios, aseguró que "se movieron fichas, pero relevamientos ha habido muy pocos" desde que asumió como ministro.

Respecto a la sensación térmica sobre la seguridad pública y los aumentos de cruces armados, reconoció que "hay mucho reclamo y a veces temor, sobre todo en el área metropolitana", de ahí que un proyecto que se trabaja en la cartera es el de "un control mayor del mercado de armas y municiones".

"A nivel parlamentario propusimos el registro nacional de armas, al que la Policía debería tener acceso inmediato y compartido con el Ministerio de Defensa. También precisamos regular la comercialización y porte de municiones", detalló el ministro.

Para Negro, regulando el registro de las armas legales se disminuye la posibilidad del aumento de circulación de las ilegales, "que en su mayoría son las robadas a quienes las tienen legalmente".

En tanto, para la próxima Rendición de Cuentas, si bien no precisó qué monto solicitará, sí adelantó que el presupuesto se destinará a "designaciones de cargos, cargos, aumento patrullaje y medios de movilidad".

Atentado contra la Caja Militar

El ministro también fue consultado por el atentado ocurrido en la madrugada de este lunes en la sede del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (conocido como la Caja Militar).

"Es un hecho distinto, la ministra Sandra Lazo hablaba de un hecho aislado. Esperamos que sí", apuntó Negro.

Atentado a la fachada de edificio de la Caja Militar Foto: Leonardo Mainé/El País

"No podemos adelantar las características de forma contundente", agregó. Según confirmó este martes, "aún no hay identificados, pero la investigación viene con buen rumbo".

Para Negro, este ataque "preocupa porque fue en zona céntrica y también por las características", al tratarse de un dispositivo explosivo.