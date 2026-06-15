Sandra Lazo expresó preocupación por atentado en Caja Militar: "Es un hecho al que no estamos acostumbrados"

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, se refirió al atentado con un artefacto explosivo que ocurrió durante la madrugada de este lunes en la fachada del local de servicio de retiros y pensiones de la Caja Militar. Para la jerarca, se trató de "un hecho aislado" y adelantó que mantuvo contacto con el Ministerio del Interior tras el acontecimiento.

"[El atentado] está en proceso de investigación, entiendo que es un hecho aislado", dijo Lazo en diálogo con Telemundo (Canal 12). La ministra agregó que estuvo en comunicación con coroneles del Ejército "para ver el panorama que había".

"Por supuesto que está la responsabilidad de acompañar este tipo de situaciones que nos llaman la atención, no estamos acostumbrados a este tipo de circunstancias", acotó.

Lazo también mencionó el haber tenido contacto con el ministro del Interior, Carlos Negro. "Sabemos que se actuó efectivamente por parte de Bomberos e Investigaciones del Ministerio del Interior", añadió.

Para la ministra, mas allá de que se trate "de un hecho aislado", desde el ministerio tienen la "responsabilidad y compromiso de asumir que esto no puede volver a pasar".

Destacó que en el lugar había "buena custodia" y reiteró que "se actuó adecuadamente", pero que el hecho le preocupa.

"Obviamente que este tipo de situaciones desestabilizan desde el punto de vista de que no estamos acostumbrados, ni vamos a acostumbrarnos nunca", concluyó.

Qué se sabe del atentado a la Caja Militar

El atentado contra la fachada de local de servicio de retiros y pensiones de la Caja Militar ocurrió en las primeras horas de la madrugada de este lunes. Según reportes primarios confirmados por El País con base en fuertes del Ejército Nacional, ninguna persona resultó herida.

El atentado ocurrió en el local ubicado en la calle Uruguay entre Andes y Convención, en el Centro de Montevideo. Durante la madrugada estuvo trabajando en el lugar un equipo especializado de las Fuerzas Armadas.

Atentado a la fachada de edificio de la Caja Militar Foto: Leonardo Mainé/El País

Según informó Teledía (Canal 4), la Policía logró identificar a una persona a través de las cámaras de seguridad. El sospechoso llegó caminando al local y dejó un artefacto explosivo que detonó minutos después, provocando daño en una cortina metálica y la puerta de vidrio. Todavía no hay detenidos.

Desde el Ejército Nacional dijeron a El País que la Policía esta investigando y la Brigada de Explosivos del Ejército esta haciendo las pericias post explosión.

Por su parte, desde la Dirección Nacional de Bomberos informaron que tras concurrir al lugar, personal especializado de la dependencia realizó mediciones con equipos de detección, los cuales no arrojaron registro de sustancias o gases peligrosos o inflamables.