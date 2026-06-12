Negro explicó modificaciones en la cúpula policial y adelantó que pueden haber más cambios

El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció una serie de cambios en los cargos más importantes de la Policía Nacional. En una conferencia de prensa, explicó que la única motivación para realizar las modificaciones es "mejorar el rendimiento de la Policía". Aseguró que se produjo tras una evaluación realizada tras un año y algunos meses de gestión. "Es necesario que esa evaluación se transforme también en medidas concretas para mejorar el rendimiento policial", indicó.

Definió cinco cambios: Alfredo Clavijo, actual subdirector de la Policía Nacional, pasará a ser el jefe de Policía de Montevideo. Quien ostentaba ese cargo, Pablo Lotito, será el nuevo director de Investigaciones a nivel nacional. Esa posición era ocupada hasta hoy por Julio Sena, quien ocupará el cargo de Clavijo (la subdirección nacional). Por otra parte, Fabián Monzón será el nuevo director de la Guardia Republicana. La actual directora, Angelina Ferreira, fue cesada en su cargo y no fue designada en ninguna otra posición. En el gobierno anterior había sido directora de la Dirección Nacional de Políticas de Género de la Policía. Por último, Julián Abraham fue nombrado director de Asuntos Internos. El actual jerarca era Alberto González.

Negro detalló que en el tiempo transcurrido al mando del ministerio, pudo hacer una evaluación de los perfiles de cada participante. "Cuando uno asume la gestión, no tiene un conocimiento tan acabado como el que tiene luego", razonó y dijo: "Hoy contamos con elementos como para decidir y tomar algunas decisiones que ajusten, de alguna manera, los mejores funcionarios para cada uno de los cargos".

Consideró que, dado que el gobierno ponderará al ministerio para la próxima rendición de cuentas, ellos buscarán "cumplir con las expectativas del presidente". "Vamos seguramente a reforzar el patrullaje, la tecnología y el personal policial", sostuvo. "Vamos a seguir empujando intensamente para recuperar, para ganar las esquinas y las calles del país, como toda nuestra ciudadanía lo reclama. Por lo tanto, estamos anunciando estos cambios en el sentido que van a ser una mejora sustantiva en lo que refiere a la seguridad de la población", agregó luego.

Al anunciar los cambios, afirmó que "no se trata de otra cosa que no sea reasignar, reorganizar y poner a los mejores funcionarios, de acuerdo a cada uno de sus perfiles, en los lugares donde más se necesita".

Por otra parte, indicó que los cambios no terminarán hoy, sino que es posible que haya más modificaciones puesto que los nuevos jefes querrán formar sus propios equipos y evaluarán si es necesario rotar al personal. Fue consultado en la conferencia de prensa si eso podía significar, por ejemplo, cambios en las cúpulas de las zonas operacionales de Montevideo y el ministro no lo descartó.

Dos semanas atrás, Interior relevó de su cargo al jefe de la zona 4, Charles Emerson Portugez, tras el triple homicidio ocurrido en el Cerro de Montevideo. La zona mencionada abarca el oeste de Montevideo y es, desde hace años, de los lugares con más asesinatos de la capital. Negro fue consultado si los cambios y relevos ocurridos este jueves estuvieron vinculados al cambio de Portuguez, pero el ministro aseguró que no. Dijo que son cosas "absolutamente independientes".

En filas de la oposición, se expresó Pablo Abdala, diputado nacionalista y exsubsecretario de Interior. "Los cambios en los mandos policiales confirman que para el gobierno las cosas van mal. Y es verdad que bien no van", comenzó por decir en el mensaje que publicó en su cuenta de X. "Pero a no creer que la simple sustitución o rotación de nombres solucionará el problema. La discusión es más profunda. La clave está en el fracaso de la gestión", añadió.