Ministerio del Interior removió a la directora de la Guardia Republicana y al jefe de Policía de Montevideo

El ministro del Interior, Carlos Negro, removió este jueves a la directora de la Guardia Republicana, Angelina Ferreira, informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País. Además, la cartera de seguridad también removió al jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, que pasará a desempeñarse en la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. El subdirector nacional de Policía, Alfredo Clavijo, será quien ocupe su lugar.

La decisión se da en el marco de reiteradas balaceras y homicidios en varios barrios de Montevideo en las últimas semanas. Se espera que el viernes sean presentadas las nuevas autoridades, indicaron fuentes policiales a El País.

Ferreira se desempeñó desde el año 2021 hasta el 2025 como encargada de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior. Se prevé que su cargo sea ocupado por el actual subdirector de la Dirección General de Operaciones Especiales, Jorge González.

Lotito, por su parte, previo a asumir el cargo de jefe de Policía de Montevideo, fue jefe de Unidades Básicas de la Policía Nacional, director de Investigaciones y director de la Brigada Departamental Antidrogas de la Jefatura de Policía de Colonia.

Efectivos de la Guardia Republicana patrullan en la zona de Yaguarón y La Pa. Foto: Leonardo Mainé.

Ex subsecretario del Interior dijo que "para el gobierno las cosas van mal"

El diputado del Partido Nacional y ex subsecretario del Ministerio del Interior en la pasada administración, Pablo Abdala, publicó un mensaje en su cuenta de X luego de que se conociera la noticia. Para el legislador, este cambio en el mando policial "confirman que para el gobierno las cosas van mal".

Carlos Negro, ministro del Interior, en conferencia de prensa tras la captura de Sebastián Marset en Bolivia. Foto: Leonardo Mainé/El País.

"A no creer que la simple sustitución o rotación de nombres solucionará el problema. La discusión es más profunda. La próxima semana tendremos al ministro [Negro] en comisión de seguridad y convivencia", dijo Abdala.