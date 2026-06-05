"Me declaro una incompetente en cuestiones matemáticas", dijo presidenta de Jutep, y generó cruce con Gurméndez

La comparecencia de las autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes el pasado jueves estuvo centrada en un planteo impulsado por el diputado cabildante Álvaro Perrone, a partir de las preocupaciones surgidas tras el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

El eje de la discusión fue si la publicidad de las declaraciones juradas de autoridades y jerarcas públicos puede generar "riesgos de seguridad" para quienes están obligados a presentarlas, según consta en la versión taquigráfica de la sesión. Perrone sostuvo que la información patrimonial disponible públicamente podría exponer a legisladores y otros funcionarios ante organizaciones criminales y planteó la necesidad de analizar eventuales cambios en el sistema, incluso mediante "mecanismos que permitan registrar quién accede a esa información".

Durante la sesión, legisladores de la oposición cuestionaron el funcionamiento de la Jutep. El diputado nacionalista Pablo Abdala planteó dudas sobre los procedimientos de control de las declaraciones juradas, la futura apertura aleatoria del 5 % de las declaraciones prevista por la ley, la conformación del equipo técnico que las analizará y algunas actuaciones recientes del organismo. También se debatió sobre el nivel de confianza política que merece la conducción actual de la Junta, lo que derivó en varios cruces entre oficialismo y oposición.

Por su parte, la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris, defendió el sistema de publicidad de las declaraciones juradas, señalando que los datos sensibles —como domicilios, números de cuentas bancarias, padrones o matrículas— "son censurados antes de su publicación".

Asimismo, Ferraris explicó que "la publicidad de estas declaraciones responde a estándares internacionales de transparencia y prevención de la corrupción" y anunció que "el organismo trabaja en una nueva reglamentación y en un sistema informático más moderno, con apoyo del BID, para mejorar el control y análisis de la información patrimonial". También informó que la Jutep está conformando "un equipo especializado para comenzar a cumplir con la apertura aleatoria de declaraciones juradas que prevé la ley".

Ana María Ferraris, presidenta de la Jutep. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Cruce entre Ferraris y Gurméndez

Ferraris respondió a cuestionamientos realizados por el diputado colorado Gabriel Gurméndez sobre una diferencia detectada en una de sus declaraciones juradas. La presidenta sostuvo que no había ocultado patrimonio y que todo se debió a un error de suma posteriormente corregido. En ese contexto afirmó: "Yo no oculté patrimonio; está todo declarado. De hecho pueden hacer la trazabilidad de declaraciones juradas anteriores. Lo que me sucedió a mí es lo que le sucede a… Voy a referirme a mí: fue un error de cálculo, un error en la suma que fue corregido en la declaración complementaria posterior".

“Yo, personalmente, además, me declaro una incompetente en cuestiones matemáticas; yo soy de las que cuenta con los dedos. Realmente ahí lo que sucedió fue un error de suma”, añadió. Ferraris aseguró que se trató únicamente de un error matemático y rechazó cualquier insinuación de ocultamiento patrimonial.

A continuación, Gurméndez retomó esa expresión y sostuvo que si una persona se considera “incompetente para realizar una suma” y tiene la responsabilidad de custodiar la transparencia de las declaraciones juradas, debería "extremar los cuidados o pedir asistencia para evitar errores". La diputada frenteamplista Tatiana Antúnez cuestionó que se trate de "incompetente a una autoridad". Más adelante, el legislador colorado aclaró expresamente que la palabra “incompetente” no había surgido de él, sino que había sido utilizada previamente por Ferraris.