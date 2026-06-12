“Cambian a todos menos al ministro”: oposición apunta contra Carlos Negro tras cambios en la cúpula policial

La reestructura en la cúpula policial anunciada por el Ministerio del Interior generó cuestionamientos desde la oposición, cuyos dirigentes coincidieron en señalar que los cambios en la cúpula policial no atacan el principal problema de la seguridad pública y apuntaron directamente a la conducción política del ministro Carlos Negro.

El senador del Partido Nacional, Javier García, sostuvo que las modificaciones constituyen una “fuga de responsabilidad política y personal” que busca trasladar a la Policía las consecuencias de una gestión que, a su juicio, carece de liderazgo. “La silla del ministro está vacía”, afirmó al referirse a la situación de la cartera.

Según el legislador, a dos meses de la presentación del plan de seguridad impulsado por el gobierno, “no queda nada y nada ha cambiado”, mientras persisten problemas "vinculados al avance de la criminalidad y el narcotráfico". García advirtió sobre la existencia de territorios donde, según sostuvo, el Estado ha perdido capacidad de control. “Hay zonas liberadas donde los criminales administran territorios, ejercen violencia y deciden sobre la vida de las personas al margen de la ley”, expresó.

El senador nacionalista también señaló que el ministro contó con los recursos presupuestales que había solicitado y con el respaldo de la oposición para distintas iniciativas legislativas vinculadas a la seguridad pública. Sin embargo, cuestionó que esos aportes no hayan sido aprovechados por las autoridades. Asimismo, criticó la relación del gobierno con la Fiscalía y aseguró que "se están obstaculizando procesos institucionales relevantes, como la designación de fiscales".

Por su parte, el senador colorado Andrés Ojeda resumió su posición a través de un mensaje en redes sociales en el que afirmó: “Cambian a todos menos al ministro”. El dirigente agregó que “Montevideo se ha convertido en una zona de guerra narco a cielo abierto”.

Cambian a todos menos al Ministro.

Mientras tanto, Montevideo se ha convertido en una zona de guerra narco a cielo abierto. https://t.co/1TDr7btRCt — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) June 12, 2026

Ministro del Interior Carlos Negro, el director de la Policía Nacional José Manuel Azambuya y el subdirector ejecutivo Robert Taroco

"Crisis interna"

Las críticas también llegaron desde el exministro del Interior Nicolás Martinelli, quien interpretó los cambios como la manifestación de una crisis interna de conducción dentro de la cartera. Según señaló, la reestructura refleja tensiones acumuladas entre distintos jerarcas policiales y evidencia disputas por espacios de poder dentro de la institución.

Martinelli sostuvo que el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, y el exsubdirector ejecutivo Alfredo Clavijo protagonizaron "una relación que pasó de la cooperación a una disputa permanente por protagonismo e influencia". A su entender, "la decisión de respaldar a Azambuya no resuelve el conflicto de fondo, sino que apenas posterga sus consecuencias".

El exjerarca también cuestionó la salida de la directora de la Guardia Republicana, Angelina Ferreira, y consideró que responde a una "negociación interna para reconfigurar el equilibrio de poder dentro de la Policía". En paralelo, afirmó que "el exdirector nacional de Policía Mario Layera recuperó incidencia en áreas sensibles vinculadas a inteligencia, investigaciones y combate al narcotráfico".

Nicolás Martinelli, exministro del Interior. Foto: El País.

Para Martinelli, el resultado es una estructura fragmentada en la que distintos grupos acumulan cuotas de poder propias, mientras se profundizan problemas operativos, dificultades logísticas y una sensación de desorden interno. “Mientras los jerarcas disputan espacios, la gestión se deteriora”, señaló.

El exministro recordó además que cuando Negro presentó a los actuales mandos policiales aseguró que estaba colocando “a los mejores en los lugares donde más se necesitan”, y cuestionó que ahora se promuevan cambios sobre los mismos nombres. “O no eran los mejores en 2025 o no lo son en 2026”, afirmó.

Los cambios anunciados son una expresión visible de una crisis de conducción que el Ministerio del Interior ya no puede ocultar.



La apuesta original era clara. Azambuya sería una figura de transición y Clavijo el hombre destinado a convertirse en el nuevo jefe policial del… — Nicolas Martinelli (@Ni_Martinelli) June 12, 2026

El ministro Negro definió cinco cambios: Alfredo Clavijo, actual subdirector de la Policía Nacional, pasará a ser el jefe de Policía de Montevideo. Quien ostentaba ese cargo, Pablo Lotito, será el nuevo director de Investigaciones a nivel nacional. Esa posición era ocupada hasta hoy por Julio Sena, quien ocupará el cargo de Clavijo (la subdirección nacional). Por otra parte, Fabián Monzón será el nuevo director de la Guardia Republicana. La actual directora, Angelina Ferreira, fue cesada en su cargo y no fue designada en ninguna otra posición. En el gobierno anterior había sido directora de la Dirección Nacional de Políticas de Género de la Policía. Por último, Julián Abraham fue nombrado director de Asuntos Internos. El actual jerarca era Alberto González.