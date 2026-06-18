Hubo una “leve suba” de homicidios y heridos por arma de fuego en el segundo trimestre de 2026, informó Negro

El ministro del Interior, Carlos Negro, informó este jueves que las estadísticas criminales del segundo trimestre de 2026 mostraron un aumento con respecto a cifras pasadas, según dijo en conferencia de prensa tras su comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes.

Si bien la citación era a propósito del Plan Nacional de Seguridad Pública, la agenda de temas que se trataron fue abierta por una serie de hechos recientes, incluida la muerte de un adolescente de 16 años abatido por la Policía este mismo jueves en un allanamiento en el barrio Borro. Tras señalamientos de la oposición, Negro adelantó aspectos de las estadísticas que se presentarán a fin de mes.

“Nosotros informamos de los números y estadísticas de la criminalidad en forma calendarizada, previa, informada, y eso se da trimestralmente y semestralmente. Hasta ahora tuvimos un trimestre cerrado, que arrojó resultados que daban a la baja en prácticamente la totalidad de los delitos”, dijo con respecto a los primeros tres meses del año.

Sin embargo, continuó: “El segundo trimestre del año, que va a conformar un futuro semestre, no tiene datos tan favorables como los del primer trimestre, lo cual va a ocasionar un cambio, quizás, en el semestre. Podemos adelantar, así lo hicimos en el recinto y así lo hacemos ahora, que en materia de homicidios y heridos de arma de fuego va a haber una leve suba con respecto al año anterior”.

“También podemos decir que en el total de los delitos la tendencia va a seguir siendo a la baja. Uno es una tendencia a la baja, otro es un dato que recién transcurrido ya más de un año de gestión se da en un trimestre en particular que altera el resultado de un semestre”, agregó.

El ministro también se refirió a los últimos cambios de jerarcas que hubo en la Policía Nacional y la Guardia Republicana. En ese sentido, sostuvo que el plan presentado por la cartera en marzo “establecía específicamente la evaluación y el monitoreo permanente” de la gestión.

“De acuerdo a este monitoreo y esta evaluación es que se van ajustando detalles, operativos, funciones, y se van ajustando cambios, esta vez en la policía concretamente, pero pueden hacerse en otras unidades del ministerio”, explicó.

Consultado al respecto, indicó que cambios “van a seguir habiendo porque los nuevos jerarcas que asumen en cada una de las unidades, lógicamente, quieren conformar sus equipos con gente que entiende que tiene que participar de esos grupos”.

Entonces, aclaró que no habrá cambios “en lo inmediato en cargos de jerarquía de la Policía, pero sí en cargos que dependan de los nuevos jerarcas que van a asumir”.

Otra crítica de la oposición a la que respondió Negro fue incluir el proyecto de descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en la Rendición de Cuentas, porque su aplicación regiría a partir de enero de 2027.

“La razón es muy sencilla. Para descentralizar un organismo de las características del INR es necesario crear cargos. La única forma de crear cargos en nuestro país y por disposición constitucional es a través de leyes de presupuesto y Rendición de Cuentas. Por lo tanto, hacer un diseño de descentralización sin poder crear cargos no tiene sentido y no ahorra tiempo”, puntualizó.

Por su lado, la oposición criticó en conferencia de prensa varios aspectos de la comparecencia de las autoridades de Interior. El diputado colorado Gabriel Gurméndez, presidente de la comisión, aseguró que Negro “había expresado que los delitos de homicidio en particular venían con una consolidación de los delitos a la baja”.

“El ministro nos contestó que efectivamente, después de la interpelación en la que dio a conocer los resultados del primer trimestre que establecían una baja de los homicidios, en los últimos dos meses, lamentablemente, esta situación ha variado. Se ha registrado un incremento muy importante de los homicidios. No nos dio detalles, lógicamente, porque aún restan algunos días, pero que este es el panorama actual, igual que las estadísticas referidas a los heridos con armas de fuego”, sostuvo.

Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, manifestó que “queda claro que el país tiene un problema serio porque no tiene política de seguridad, porque no hay plan de seguridad y porque no hay liderazgo en cuanto a la conducción de la policía en el combate al delito”.

Según el legislador, el plan del ministerio “es una cáscara vacía” y “una recopilación de cosas que ya se vienen haciendo y de cosas que se han venido anunciando, pero nunca terminan de concretarse”.