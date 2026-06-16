Operativo policial en barrio Marconi dejó 13 detenidos y la incautación de varias armas y drogas

La Policía realizó en la tarde de este martes un operativo donde se realizaron 10 allanamientos simultáneos en el barrio Marconi. De acuerdo a un comunicado del Ministerio del Interior, el accionar policial tuvo como fin "desarticular grupos criminales que operan en la zona".

Tras el procedimiento, se logró detener a 13 personas, 4 de ellas menores de edad. Además, se incautaron más de 270 envoltorios de sustancia estupefaciente, más de $50.000, 15 celulares, y cinco cámaras de videovigilancia, entre otros aparatos electrónicos.

A su vez, también se incautaron un total de cinco pistolas (dos de ellas calibre 9 milímetros), así como 43 unidades de municiones, un chaleco antibalas que estaba requerido por hurto y siete motos.

Armas incautadas durante el operativo. Foto: Ministerio del Interior.

Del despliegue participó la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en conjunto con la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE) y equipos de Patrullaje Urbano Motorizado Armado (PUMA)

"La plata o te tiro": delincuente armado asaltó un carro de comida rápida

Un delincuente armado asaltó el pasado lunes un carro de comida rápida ubicado en la intersección de avenida Agraciada y César Díaz, en el barrio La Aguada, a pocos metros del Palacio Legislativo. El hecho ocurrió cuando el hombre, con el rostro cubierto, amenazó a trabajadores y a un cliente para exigir la entrega de dinero en efectivo.

Según informó Telemundo (Canal 12), el asaltante exhibió un arma de fuego y, bajo amenazas, ordenó a las personas presentes que colocaran la recaudación en una bolsa de nylon. “Poneme la plata o te tiro. La plata acá, rápido”, dijo durante el atraco.

Un delincuente armado asaltó un carro de comida rápida en La Aguada, a metros del Palacio Legislativo.



“No hay seguridad para trabajar”, lamentó el dueño del puesto. pic.twitter.com/JdIIEIASHw — Telemundo (@TelemundoUY) June 15, 2026

El delincuente logró llevarse aproximadamente $ 4.000 antes de retirarse del lugar. Sin embargo, previo a darse a la fuga efectuó un disparo al aire, cuyo proyectil impactó en la pared de un comercio lindero.

No se reportaron personas lesionadas como consecuencia del hecho, aunque el episodio provocó momentos de tensión entre quienes se encontraban en el lugar.

El propietario del puesto expresó al citado noticiero su preocupación por la situación de inseguridad y aseguró que los comerciantes trabajan con temor ante este tipo de episodios. “No hay seguridad para trabajar. A este gobierno se le escapó mal el tema de la seguridad”, lamentó.