“Familias sintieron tranquilidad”: Peñarol y la presencia de policías en Las Acacias tras balaceras en la zona

El pasado miércoles por la noche Peñarol debió suspender los entrenamientos de los planteles de AUFI (Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil) tras balaceras que se escuchaban en las afueras de Las Acacias, escenario ubicado en el Barrio Marconi. Es por esto que el club se movió rápido y consiguió la presencia de efectivos policiales en la zona.

“Queremos agradecer en nombre de todos los niños y niñas de Peñarol AUFI y de todos los deportistas que usan a diario nuestro estadio de Las Acacias, la rápida respuesta que dio el ministro (del Interior) Carlos Negro a la problemática que estaba atravesando el barrio”, inició el comunicado que difundió el Mirasol.

“Hoy las familias han sentido la presencia policial en la zona y la tranquilidad de poder entrenar sin ver en riesgo sus vidas. Gracias en nombre de Peñarol y su gente”, concluyó el mensaje de la institución carbonera.

De esta manera, el equipo Mirasol logró atender un problema que preocupaba y mucho a las familias que llevan a sus hijos a los entrenamientos en el Estadio Contador José Pedro Damiani, mejor conocido como Las Acacias.

Lo que había pasado el miércoles

Desde la institución Mirasol hay preocupación ya que este tipo de episodios se transformaron en recurrentes durante los últimos meses y dijeron que cada vez son más frecuentes.

“Hoy (miércoles) en Las Acacias hubo que suspender la práctica de los niños de AUFI Peñarol por los balazos afuera que son cada vez más comunes y frecuentes”, dijeron desde el club para agregar otra situación preocupante: “Hoy pasó un muchacho corriendo con una metralleta y tirando tiros”.

“En estas próximas horas pediremos reunión con el Ministerio ya que el club debe cuidar de todas las formas posibles a los más de 300 niñas y niños que usan Las Acacias a diario”, agrega la comunicación que circuló en la interna de la institución aurinegra.

En diálogo con Ovación, el presidente Ignacio Ruglio manifestó su preocupación por estos episodios debido a la situación del barrio y además, dijo que la respuesta del Ministerio del Interior fue muy rápida: “El Ministro anoche mismo nos respondió que nos espera”.

Cabe consignar también que en el partido que el martes por la noche jugaron Terremoto y Sud América por la quinta fecha del Torneo Inicial de la Primera Divisional C, los hinchas del equipo buzón tuvieron que salir por una puerta diferente a la que ingresaron ya que el clima en las afueras de Las Acacias era tenso con balaceras.