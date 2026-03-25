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El País Información Política

Así son los vehículos Mamba MK-7 blindados que donó EE.UU. al ejército uruguayo: ¿cuál es su destino?

En total son 14 vehículos y están valuados en unos US$ 11 millones. El acuerdo fue hecho durante el gobierno de Joe Biden y esta semana se entregó el último ejemplar.

El País
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25/03/2026, 14:54
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Donacion de equipamiento militar para el Ejercito Uruguayo
Vehículo blindados Mamba Mk7 donado por el gobierno de EE.UU. para el Ejercito Uruguayo
Leonardo Maine/Archivo El Pais

El embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, participó esta semana de la entrega de la última unidad de los vehículos blindados Mamba Recuperador MK-7, donados por el gobierno estadounidense al Ejército Nacional. En total son 14 vehículos y están valuados en unos US$ 11 millones. El acuerdo asciende a US$ 13,9 millones, incluyendo entrenamiento militar.

“Celebramos la culminación de una donación de 14 vehículos blindados Mamba, una de las mayores en la historia de la relación de siglos entre nuestros países”, dijo durante la entrega el subjefe de misión, Chris Andino.

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La donación “histórica”, como fue catalogada por la delegación estadounidense, se anunció en julio de 2024 durante el gobierno de Joe Biden. La por entonces a embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Heide Fulton, fue la encargada de presentar los vehículos en el predio militar del Registro Nacional de Armas S.M.A.

Con la entrega del último de los vehículos, la Embajada de Estados Unidos en Uruguay recordó que los blindados fueron financiados a través de la Iniciativa Global de Operaciones de Paz (GPOI, por su sigla en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y producidos y entregados gracias al trabajo conjunto del Comando Sur de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional de Uruguay.

¿Cómo son los Mamba MK-7 y para qué se usan?

Desde la embajada apuntaron que el Mamba Recuperador MK-7 "fue diseñado para operar en entornos amenazados por minas y artefactos explosivos improvisados, ofreciendo gran movilidad y la capacidad de recuperar vehículos blindados de transporte de personal en escenarios hostiles, con un diseño probado en combate".

Vehículo blindado donado por Estados Unidos.
Vehículo blindado donado por Estados Unidos.
Foto: Leonardo Mainé/El País.

Cuando fue anunciada la donación en 2024, el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, destacó que los vehículos son "de última generación", "versátiles", "muy confiables", así como "muy adecuados" para cumplir las misiones de paz.

Los blindados, mejoran la "capacidad operacional" del Ejército, pero sobre todo "garantizan la seguridad personal de los efectivos", por la protección antiminas del vehículo. A su vez, esta característica es uno de los requerimientos de ONU para participar de otras misiones.

Donacion de equipamiento militar para el Ejercito Uruguayo
Vehiculos blindados Mamba Mk7 del Ejercito Uruguayo
Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

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