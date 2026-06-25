Asamblea de la OEA: con acento en la seguridad Uruguay pidió "fortalecer cooperación" y el "intercambio" de datos

El gobierno de Yamandú Orsi dio varias señales en estos días sobre la importancia que tiene la gestión en seguridad pública, tal vez con la decisión de utilizar los vehículos militares Mamba en tareas de patrullaje e incursión en determinados barrios como el hecho más paradigmático en este sentido. Pero en el plano internacional, mientras Orsi rechazaba las críticas del ministro comunista Juan Castillo —que había cuestionado la "imagen" que podía dar a los uruguayos el uso de los blindados del Ejército— defendiendo que la decisión estaba "tomada" y que había que "resolver" una situación compleja, el canciller Mario Lubetkin insistió ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la necesidad de "fortalecer" la cooperación e intercambio entre los países de la región.

"La seguridad hemisférica se presenta hoy como una de las deudas comunes más acuciantes, complejas y multidimensionales que enfrenta nuestro continente", dijo el canciller en su intervención durante el debate general del 46° período de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se hizo este lunes en la ciudad de Panamá.

"El crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el lavado de activos, los delitos cibernéticos y otras expresiones de la criminalidad organizada —agregó Lubetkin— constituyen amenazas directas para la seguridad de nuestros ciudadanos, la estabilidad institucional y la gobernabilidad democrática".

A continuación, el ministro de Relaciones Exteriores subrayó que "Uruguay considera indispensable fortalecer la cooperación hemisférica, el intercambio de información, la asistencia jurídica mutua y los mecanismos regionales de coordinación", todos temas que están arriba de la mesa en la alianza creada por Donald Trump meses atrás, bajo el nombre Escudo de las Américas —alianza a la que ahora, y en función de la afinidad ideológica, se integró Colombia con el reciente cambio de signo tras la victoria de Abelardo de la Espriella—, pero de la que Uruguay y su gobierno frenteamplista no forman parte.

El intercambio reclamado ahora, precisó el canciller, debe hacerse "siempre bajo el pleno respeto del Estado de derecho y de los derechos humanos". "Las políticas de seguridad más eficaces y sostenibles son aquellas que se construyen sobre la base de la legalidad, la protección de las personas y el robustecimiento institucional. Asimismo, las inversiones en educación, empleo, inclusión social y desarrollo sostenible son las herramientas más potentes para abordar las causas estructurales de esta violencia".

Relevancia del foro

En otros pasajes del discurso del canciller, a cuyo texto accedió El País, Lubetkin reafirmó la "convicción" que tiene el actual gobierno sobre "la importancia" del ámbito de intercambio que ofrece la OEA, en tanto "foro político privilegiado" del hemisferio y "depositario de un extenso acervo institucional y normativo" llamado a preservarse.

Además, y en momentos de alta tensión en el Caribe —Estados Unidos aumentó todavía más la presión contra Cuba y su gobierno comunista e incorporó nuevas sanciones económicas—, Lubetkin repitió la posición histórica de Uruguay de bregar por el "respeto al derecho internacional, la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de las controversias, la no intervención y el estricto cumplimiento de las obligaciones internacionales", todos los cuales "no solo constituyen principios jurídicos, sino que son garantías indispensables para la estabilidad internacional y la convivencia pacífica entre las naciones".

En esa línea, y en referencia al "contexto internacional caracterizado por crecientes cuestionamientos sobre la relevancia del multilateralismo y el valor de un sistema internacional basado en normas, especialmente ante complejas problemáticas que incluyen la delincuencia transnacional organizada y las amenazas que acechan a la democracia", Lubetkin dijo que Uruguay reafirmaba "una vez más su convicción de que el multilateralismo es el instrumento más eficaz para promover la paz, fortalecer la cooperación internacional y encontrar soluciones a las crisis que vivimos y que ningún Estado puede resolver por sí solo".