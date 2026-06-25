"Que no sea gasto cero": gremios de Secundaria y UTU hicieron paro reclamando más recursos para la educación

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y el sindicato de funcionarios de UTU (Afutu) Montevideo realizaron un paro de 24 horas este jueves en reclamo de mayor presupuesto educativo en esta Rendición de Cuentas, donde el Poder Ejecutivo planteó un escenario de “restricción fiscal”.

El paro nacional en Secundaria incluyó la ocupación de los liceos 35 (IAVA) y 36 (IBO), así como una concentración frente a Torre Ejecutiva para manifestar su reclamo, e intentar concretar una reunión con el presidente Yamandú Orsi. En la concentración varios cuestionaron que el presidente recibió a camioneros autoconvocados que cortaron rutas contra la guía de transporte, pero que no a los docentes.

El paro con movilización ocurrió un día antes que se reúna el Consejo de Ministros para aprobar la Rendición de Cuentas, que deberá llegar al Parlamento antes del 30 de junio. Desde el Ministerio de Economía se adelantaron semanas atrás las “prioridades” en esta instancia, entre las que no se incluyó educación.

“¡Quebremos el cero! Cumplan con el compromiso. 6+1 para la educación pública”, resaltó una pancarta que cortó la circulación por Plaza Independencia entrada la gélida tarde, mientras que representantes de los gremios estudiantiles, así como del núcleo que pide un liceo con bachillerato en La Teja, de Afutu Montevideo, ADES Montevideo y Fenapes se movilizaron en la calle con banderas y cánticos por momentos.

“¡A ver, a ver, señor presidente, si puede vivir con un sueldo de un docente!”, corearon en la concentración que comenzó sobre las 14.00 horas, y nucleó a cerca de un centenar de personas. El secretario general de Fenapes, Emiliano Mandacen, otras autoridades sindicales, y el consejero electo por los docentes en Codicen de ANEP Julián Mazzoni, estuvieron presentes.

Los docentes sindicalizados reclaman más presupuesto para mejorar la infraestructura, que advierten, está deteriorada en gran parte de los centros públicos de todos los subsistemas. Pero además insisten con la necesidad de contar con más cargos docentes, horas de apoyo, y la conformación de equipos socioeducativos, con psicólogos y más, para atender los alumnos.

Pancarta de reclamo de llegar al "6+1" este jueves frente a Torre Ejecutiva. Foto: Leonardo Mainé.

“Seguimos pidiendo que no sea gasto cero lo propuesto por el gobierno”, destacó Verónica Méndez, presidenta de ADES Montevideo, a El País. Esto en referencia que el Poder Ejecutivo no ha planteado un incremento del gasto, sino reasignaciones, esto es, quitando partidas de un área a otra, lo que el sindicato cataloga como “gasto cero”.

El paro con movilización también ocurre dos días después que Codicen haya aprobado, solo con los votos de los representantes políticos (Pablo Caggiani, Elbia Pereira y Carolina Pallas), el pedido de incremento presupuestal de $ 3.154 millones para 2027, la mitad de lo solicitado por los subsistemas ($ 6.076 millones).

“Es totalmente insuficiente” la suba votada en Codicen, acotó Méndez, presente en la concentración. “Secundaria pidió todo para cubrir lo que estamos reclamando”, pero no fue contemplado en su totalidad. Lo que solicitó Secundaria ($ 3.547 millones) supera lo que solicitará ANEP para todos los subsistemas.

Méndez agregó que por el momento no tienen resuelto activar más paros la próxima semana cuando se conozca el texto de la Rendición de Cuentas, pero no descartan “ninguna medida” de presión para alcanzar el reclamo histórico del 6% del PIB para la educación y 1% para investigación, conocido como “6+1”.

Críticas a Mahía

El ministro de Educación, José Carlos Mahía, reconoció días atrás que en este período de gobierno no se llegará al “6+1”, lo que derivó en varias respuestas del sindicalismo. “Generó mucha tristeza escuchar al ministros hacer esas declaraciones, porque incluso en el programa del Frente Amplio está llegar al ‘6+1’”, dijo la titular de ADES Montevideo, que insistió en aplicar el impuesto del 1% al 1% más rico para obtener más fondos.

En esa línea, también se expresó Emiliano Mandacen, de Fenapes, esta semana. “Mahía no da la mejor señal, trasluce una derrota ante la realidad, que no puede ser lo que rija a un ministro a un año y medio de asumir el gobierno. Hay que hacer el esfuerzo de llegar al 6+1, y es un tema de voluntad política”, enfatizó.