Habrá paro nacional en todos los liceos públicos este jueves; Fenapes busca "quebrar gasto cero" en Rendición

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) realizará el próximo jueves un paro de 24 horas en todos los liceos públicos del país, tras valorar que se “mantiene firme el planteo de gasto cero en esta Rendición de Cuentas”, según indicó el sindicato a sus filiales este lunes de tarde.

“Nos movilizamos para quebrar el cero, por condiciones dignas de aprendizaje y trabajo”, marcó Fenapes, que convocó a las diferentes filiales de todo el territorio a realizar “concentraciones”, “ocupaciones”, “volanteadas y barriadas”, así como “charlas y talleres” y “reuniones con las comunidades, familias y vecinos”, agregó el texto.

Está previsto que mañana al mediodía habrá una conferencia de prensa anunciando la medida, que tensiona el vínculo entre los sindicatos y el gobierno para intentar llegar al 6% del PIB para educación y 1% para investigación, que el Frente Amplio incluyó en sus bases programáticas. Este objetivo no se va a cumplir en el período, había adelantado el ministro de Educación, José Carlos Mahía la semana pasada.

Los sindicatos reclaman más fondos para invertir en infraestructura, cargos de apoyo, horas docentes y hasta psicólogos en los centros educativos, tras advertir un fuerte deterioro en varias áreas y sobrepoblación en clases de educación media. Las proyecciones de los gremios plantean que de no ocurrir un incremento, el presupuesto educativo caerá en este período de gobierno en relación al PIB.

Fenapes solicitó la semana pasada una reunión con el presidente Yamandú Orsi y con el Codicen para buscar un incremento presupuestal, informó El País. Este lunes a las 16.00, representantes de la coordinadora de sindicatos educativos (CSEU) se reunieron con representantes del Codicen por el presupuesto, tras lo cual resolvieron el paro citado.

ANEP, por su parte, discutirá este martes en sesión de Codicen cuál será su planteo. Pablo Caggiani, titular del máximo órgano educativo, dijo a El País días atrás que ANEP acudirá al Parlamento solicitando que en la Rendición se dé un incremento, el cual aún no fue definido.

Tras un pedido de los subsistemas educativos de un incremento de $ 6.076 millones, a nivel del oficialismo de Codicen se planteó solicitar unos $ 2.500 millones, menos de la mitad. Tras varias idas y vueltas, el monto podría llegar a unos $ 3.000 millones, aunque resta definirse si los consejeros docentes (Daysi Iglesias y Julián Mazzoni) acompañarán la propuesta.

El paro ocurre un día antes del Consejo de Ministros de este viernes, donde está previsto que se apruebe el proyecto de Rendición de Cuentas que se debe remitir al Parlamento antes del 30 de junio, para su consideración en primera instancia en Diputados por un plazo de hasta 45 días.