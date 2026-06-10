Oposición destaca “coincidencia liberal” con Oddone por proyecto de Competitividad y ve similitudes con el de Raffo

El gobierno presentó este miércoles el proyecto de ley de “Competitividad y Reducción del Costo de Vida” con la presencia de los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas), Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería), Cristina Lustemberg (Salud Pública) y Alfredo Fratti (Ganadería, Agricultura y Pesca).

Presentado como un “buque insignia” y una “modesta pero importante reforma del Estado”, el proyecto ingresará la semana que viene por el Senado para comenzar su tratamiento parlamentario, luego de su etapa de “revisión jurídica” en Presidencia.

Desde la oposición, si bien aún no se conocen los detalles de la iniciativa más allá de lo anunciado en la conferencia y se espera a que ingrese al ámbito legislativo, ya surgieron algunas primeras reacciones.

El senador nacionalista Javier García aseguró en redes sociales que “es bueno que se hayan considerado medidas que hace un año propuso la bancada nacionalista en el Senado a impulso y autoría de Laura Raffo para mejorar competitividad y bajar costo de vida”.

En diálogo con El País, señaló que lo presentado por el gobierno tiene similitudes que van “en la línea” del proyecto -ingresado por la Comisión de Salud y cuyo tratamiento fue postergado- de Raffo, que actualmente integra el directorio de Antel en representación de la oposición.

La iniciativa de la senadora suplente apuntaba a rebajar el precio de productos de higiene diario, tales como “jabón de tocador, pasta dental, champú, desodorante, cremas de enjuague, crema de afeitar”. Para lograr este objetivo, el proyecto propone que una vez que un producto de estos haya sido registrado y aprobado frente al Ministerio de Salud Pública (MSP), “cualquier empresa pueda comercializarlo en el país, liberalizando las importaciones”.

“De esta manera, desde pequeños comerciantes de frontera hasta importadores de mayor porte podrán ofrecer variedad de artículos y marcas a los uruguayos, fomentando una libre competencia que haga que los precios de estos productos se reduzcan y se asemejen a lo que cuestan en la región”, agrega el proyecto, que de hecho fue criticado en su momento por jerarcas del MSP.

Para el proyecto, en el equipo de Raffo se utilizaron dos insumos principales: un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), que había sido pedido por el presidente Luis Lacalle Pou al Banco Central, que contrató contrató al CED; y otro, anterior, que había hecho la firma CPA Ferrere. Este último se hizo a pedido de la Asociación de Supermercados (ASU) y analizaba la diferencia de precios entre distintos artículos a nivel de la región y las normativas que propiciaban estas diferencias de precios.

En este caso, la iniciativa del gobierno, según explicó Oddone, plantea facilitar “la existencia de importadores múltiples de un mismo producto” y que un “segundo importador” pueda hacerlo “sin tener que presentar toda la documentación” que ya haya sido habilitada por el MSP.

“El típico caso conocido son los productos sanitarios, donde se requiere un registro por el cual cada persona que va a importar tenga que presentar la documentación técnica del producto. (...) La idea de que los registros tengan estas condiciones que hoy establecen favorece la existencia de distribuidor exclusivo y eso genera prácticas monopólicas que permiten marginar precios”, manifestó el ministro, que puso el ejemplo de la pasta de dientes.

Con base en esto y por otros aspectos, dirigentes de la oposición ven como una buena señal el proyecto del gobierno de Yamandú Orsi. El diputado blanco Pablo Abdala dijo a El País que su “orientación es compartible” y lo esperan “con expectativa”.

“Todo lo que contribuya a ganar competitividad, a simplificar los trámites, a avanzar en el camino de regulación y a eliminar costos marginales es siempre bienvenido. En eso tenemos una coincidencia conceptual con el ministro, que creo yo muchas veces es tan liberal como nosotros en determinadas definiciones y parece estar más cerca de nosotros que de sus propios compañeros”, sostuvo en alusión a Oddone.

Asimismo, Abdala cuestionó, “teniendo en cuenta” cómo en este gobierno “la coordinación, descoordinación e improvisación han sido características bastante frecuentes”, hasta qué punto habrá “consenso político en el propio oficialismo”.

En diálogo con El País, Carlos Rydström, diputado colorado del sector Vamos Uruguay -liderado por Pedro Bordaberry-, aseguró que vio “muy bien” el anuncio del gobierno, ya que “va en el sentido correcto de lo que el país precisa”.

De acuerdo con el legislador, es “una suerte de admisión más que necesaria de que en muchos sentidos el Estado y la burocracia es un obstáculo, y no una habilitación o un fomento al desarrollo”.

“Lo vemos como algo positivo y necesario, como una señal que realmente hacía falta dentro de las malas señales que por otros lados veníamos recibiendo de este gobierno. Vamos a apoyarlo. Entendemos que merece un apoyo multipartidario”, aseguró el diputado.

El ministro Oddone destacó en la conferencia que las principales medidas apuntan a “menos burocracia”, bajar costos al comercio exterior, menor costo de vida, e impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).