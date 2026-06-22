Interpelación: primer cruce de Gabriel Oddone en el Senado cuando Javier García lo trató de "demagogo"

En una interpelación marcada por cuestionamientos de parte de la oposición sobre el rumbo de la política económica, en particular en materia de su afectación a la inversión y por ende al empleo, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, respondió por primera vez en la sesión de este lunes a las alusiones reaalizadas por el senador Javier García, que lo calificó de "demagogo" y de ser el ministro del Frente Amplio y del Pit-Cnt.

El senador blanco se refirió al documento firmado por 111 economistas en contra del plebiscito de la reforma de la seguridad social impulsado principalmente por la central sindicial, que fue suscripta por Oddone y también por el subsecretario, Martín Vallcorba.

"En esa declaración ya dicen lo que va a suceder y plantean generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años. Lo digo con el mayor de los respetos, esto es de una enorme demagogia. Yo no lo encuentro, no veo al ministro Oddone que yo conocía. Uno podía tener discrepancias, pero no era un demagogo", insistió García.

Y añadió: "El ministro Oddone sabe, como saben todos los economistas, que llevar la jubilación a los 60 años es el monumento a la demagogia en Uruguay".

Frente a lo dicho, Oddone reaccionó con un gesto —prendió el micrófono y extendió su brazo— en primera instancia con la intención de interrumpir, pero finalmente espero a que le dieran el uso de la palabra una vez que el nacionalista finalizó su alocución, en la que también mencionó y cuestionó las conclusiones del Diálogo Social.

A su turno, número uno de la cartera de Economía, celular en mano, respondió leyendo en forma directa a los dichos de García por los que se sintió aludido.

"Quiero solamente leer lo que significa un demagogo. Un demagogo es una persona, generalmente un líder político, que manipula los sentimientos , emociones y perjuicios del pueblo para ganar poder u apoyo popular. En lugar de usar argumentos lógicos o proponer soluciones reales utiliza halagos, falsas promesas y discursos populistas para convencer a la audiencia", leyó literalmente el secretrario de Estado.

Posteriormente, aclaró brevemente: "Tanto yo como mi equipo económico podemos tener discrepancias como la que ha señalado el miembre interpelante (Sergio Botana), pero no creo de buena práctica para Uruguay y para el ministro de Economía que está en conducción de conducir la economía y de hablar de mucha gente regalarle un adjetivo de estas características. Como decía el senador García nos conocemos hace muchos años, hemos batallado mucho, pero nunca lo había visto apelar a este tipo de alusiones personales. Siempre sostuve que la ley aprobada —sobre la seguridad social en el período anterior— era una mejora con respecto a lo que había, pero también que había oportunidades de mejora, por el camino legislativo y no constitucional".

Posteriormente, también en una breve intervención, el exministro de Defensa contestó: "Oddone se siente ofendido porque sostuvimos que plantear la jubilación a los 60 años es demagogico. Él firmó eso. Ahora cree que él tiene libertada para sentirse agraviado y nosotros no podemos responder los que él profiere a la oposición. Hace pocas semanas calificó a la oposición de 'temerarios y de poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país". "Hay que bancar, señora presidenta", finalizó García.