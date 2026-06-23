Con cifras de empleo y jubilaciones, Orsi asegura que “detrás de cada número hay una familia que vive mejor”

El presidente de la República, Yamandú Orsi, usó su cuenta de X para compartir algunas cifras —empleo, salarios, jubilaciones— y datos de leyes impulsadas por el actual gobierno que marcarían el "rumbo" de su gestión. La publicación se da un día después que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, fuera interpelado con críticas por parte de la oposición a las proyecciones optimistas de crecimiento económico del Presupuesto.

Con base en los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el presidente resaltó que "el desempleo bajó de 8,2% a 7,5% en un año, se crearon más de 26.000 puestos de trabajo y casi 20.000 mujeres se incorporaron al mercado laboral".

También compartió que "el ingreso de los hogares creció 2,7% real: el nivel más alto del que hay registro" y "el salario real subió 2,3% en 2025: más poder de compra que en cualquier momento de los últimos 50 años".

En cuanto a las jubilaciones, Orsi compartió que el ajuste en 2026 fue del 5,97% nominal lo que significa "+2,32% real sobre la inflación" y resaltó que "los aumentos extra para las mínimas ya no se descuentan a fin de año del ajuste, como en el periodo anterior".

. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

También se refirió a la Ley de Empleo Integral, que permite "subsidios de hasta el 80% del salario para contratar jóvenes, mujeres jefas de hogar, mayores de 45 y personas con discapacidad".

Y resaltó que ya fue enviada al Parlamento la Ley de Competitividad, que propone la "baja de precios en productos de primera necesidad, apoya a las MIPyMEs y genera millones de dólares anuales de ahorro por menos costos y trámites".

"Detrás de cada número hay una familia que vive un poco mejor. Igual sabemos que falta, y mucho. Para eso gobernamos: para que el trabajo y el poder de compra de los uruguayos sigan creciendo. Este es el rumbo y no lo vamos a soltar. Seguimos", sentenció el mandatario.

• El desempleo bajó de 8,2% a 7,5% en un año.



• Se crearon más de 26.000 puestos de trabajo.



• Casi 20.000 mujeres se incorporaron al mercado laboral.



• El ingreso de los hogares creció 2,7% real (INE): el nivel más alto del que hay registro.



• El salario real subió… — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) June 23, 2026

Interpelación al ministro Oddone

Con énfasis en algunos problemas como la falta de inversión y la incertidumbre que provoca las conclusiones del Diálogo Social, la oposición, a cargo del senador del Partido Nacional Sergio Botana, interpeló por primera vez en lo que va del gobierno al ministro de Economía, Gabriel Oddone.

El planteo central fue la preocupación asociado al nivel de actividad económica, a la falta de crecimiento, de inversión y por ende de la incapacidad de la economía uruguaya para crear empleo, a la pérdida de competitividad y en particular, de cara a una Rendición de Cuentas que deberá entrar al Parlamento el próximo 30 de junio, al incremento del gasto sostenido de parte del Estado que aumenta la presión fiscal.

Mientras tanto, desde el oficialismo se remarcó -repetidas veces- la importancia de la estabilidad macroeconómica que ha logrado mantener este gobierno en un contexto internacional incierto y se reafirmó “que el rumbo y la política económica en Uruguay se encuentra en buenas manos”.

En la moción presentada por el oficialismo -para la cual el FA cuenta con la mayoría para aprobarse-, se afirmó: “A pesar de dicho escenario, en 2025 la gestión del equipo económico permitió combinar un manejo macro responsable con mejoras concretas para la gente”. “La economía uruguaya creció, se creó empleo, mejoraron los salarios reales, las jubilaciones y los ingresos de los hogares, la pobreza comenzó un camino de decrecimiento, la inflación fue la más baja de los últimos 20 años y se cumplieron las metas fiscales”, se defendió en la moción, al igual que lo hizo Oddone y los legisladores del oficialistas a lo largo de la instancia.