Oposición reclama recorte del gasto en Rendición; Oddone respondió que exceso de austeridad puede ser recesivo

Con énfasis en algunos problemas como la falta de inversión y la incertidumbre que provoca las conclusiones del Diálogo Social, la oposición, a cargo del senador del Partido Nacional Sergio Botana, interpeló por primera vez en lo que va del gobierno al ministro de Economía, Gabriel Oddone, jerarca con el que posiblemente el Partido Nacional y el Colorado tenga más palabras y coincidencias sobre el estado de situación del país.

No obstante, hubo un planteo central -que se repitió a lo largo de toda la sesión- de preocupación asociado al nivel de actividad económica, a la falta de crecimiento, de inversión y por ende de la incapacidad de la economía uruguaya para crear empleo, a la pérdida de competitividad y en particular, de cara a una Rendición de Cuentas que deberá entrar al Parlamento el próximo 30 de junio, al incremento del gasto sostenido de parte del Estado que aumenta la presión fiscal.

Mientras tanto, desde el oficialismo se remarcó -repetidas veces- la importancia de la estabilidad macroeconómica que ha logrado mantener este gobierno en un contexto internacional incierto y se reafirmó “que el rumbo y la política económica en Uruguay se encuentra en buenas manos”.

En la moción presentada por el oficialismo -no aprobada al cierre de esta edición, pero para la cual el FA cuenta con la mayoría para hacerlo-, se afirmó: “A pesar de dicho escenario, en 2025 la gestión del equipo económico permitió combinar un manejo macro responsable con mejoras concretas para la gente”. “La economía uruguaya creció, se creó empleo, mejoraron los salarios reales, las jubilaciones y los ingresos de los hogares, la pobreza comenzó un camino de decrecimiento, la inflación fue la más baja de los últimos 20 años y se cumplieron las metas fiscalas”, se defendió en la moción, al igual que lo hizo Oddone y los legisladores del oficialistas a lo largo de la instancia.

El senador del Partido Nacional, Sergio Botana, en la interpelación al ministro de Economía Gabriel Oddone. Foto: Darwin Borrell

En esta línea, el jerarca resumió que uno de los principales objetivos para su equipo radica en “acelerar el crecimiento, así como “reenfocar y fortalecer la matriz de seguridad social con una estrategia basada en seguir contribuyendo a la estabilización de la economía” apostando a una mejora de la competitividad -reconociendo los problemas- y baja en el costo de vida de los uruguayos. Destacó, a su vez, que en 2025 se crearon 3.000 nuevas empresas -saldo neto- y que para la agenda del gobierno es relevante enfocar buena parte del gasto en la población más vulnerable, en especial la infancia.

En tanto, desde el Partido Nacional se mencionaron problemas en las finanzas públicas y se cuestionó la actitud de la administración de no asumir la necesidad de bajar el gasto del Estado. También se criticó en reiteradas ocasiones que los números proyectados en el Presupuesto -como el crecimiento esperado, la recaudación- no se estaban cumpliendo y que eso indefectiblemente iba a redundar en un mayor nivel de endeudamiento y de déficit fiscal.

No faltó alusión, tampoco, de ninguna de los dos partes a la problemática que enfrenta Uruguay -consenso de los partidos- sobre lo “caro” que es el país. “Estamos comprometidos en nivel de actividad y finanzas públicas. La deuda va en un camino que será bastante difícil de superar en el futuro. Hubiésemos querido que el gobierno dijera lo que tenía que decir: que va a bajar el gasto y no va a correr este peligro. Si se mantiene el gasto, lo que va a hacer es aumentar el déficit y la deuda. Por tanto, el gobierno tiene que corregir”, reclamó y resumió Botana.

Agregó en esta línea que ya existen indicadores de la caída del empleo y también enfatizó en “el fenómeno este de la desdolarización que también está afectando el trabajo” y “en particular en áreas intensivas en mano de obra”.

“Hay que parar ya también con la incertidumbre que genera el tema del Diálogo Social y las AFAP. El país precisa certeza más que nunca”, afirmó en referencia a las posibles afectaciones que puede tener el debate público en la atracción de inversiones.

Interpelación al ministro de Economía, Gabriel Oddone, en la Cámara de Senadores Foto: Darwin Borrelli

En movimiento

En defensa, Oddone mostró que hasta abril de 2026 la cantidad de personas ocupadas eran 5.800 más que en 2025, al tiempo que destacó que son empleos de “calidad” porque son formales.

En contraposición a los expresados por la oposición -Botana habló de un “derrumbe en la inversión”-, Oddone reafirmó que la exportación de bienes y servicios, así como el de los ingresos de los hogares están en su mayor nivel histórico. Volvió a insistir en que de cara a la Rendición de Cuentas “no hay cambios con respecto a la metas fiscales establecidas en el Presupuesto”, pero “no implica que no haya posibilidades de contemplar aumento de gastos dentro del marco establecido”.

No obstante, la oposición insistió y machacó en que las previsiones del Presupuesto sobre crecimiento e ingreso son menores a las proyectadas y reclamó “correcciones de cara a 2026 y 2027” ya que se comprometía la recaudación impositiva, por ende, el déficit fiscal (que aumentaría), el endeudamiento y la inversión.

“El ministro cometió errores muy importantes en el año: de diagnóstico, de previsión y de ingresos sobre los cuales construyó el Presupuesto”, comenzó el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry, en referencia a que se había estimado para 2025 un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2,6% y finalmente fue de 1,8%.

Según el legislador, esto implicó ingresos al Estado por US$ 180 millones menos. En línea con otros senadores, se advirtió por la cantidad de cierre de empresas que se está dando principalmente en el interior del país y mencionó a la inversión “como el eslabón perdido”, una crítica que se esbozó durante toda la interpelación relacionándola con el aumento sostenido del déficit fiscal como un elemento que frena esa posibilidad.

En respuesta, Oddone dijo que lo que habrá en la Rendición de Cuentas son “reasignaciones” para poder financiar las transferencias a la infancia. “La economía uruguaya no atraviesa ningún escenario sobre el cual sea crucial que no haya un incremento del gasto. La literatura económica tiene evidencia empírica amplia en decir que existe riesgo frente a un exceso de austeridad fiscal y eso puede inducir a la economía a ingresar en fase recesiva”, argumentó Oddone frente al reclamo opositor.

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, en interpelación al ministro de Economía, Gabriel Oddone. Foto: Darwin Borrelli

Suba de transferencias y retiro a los 60 años

El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, informó sobre las “medidas concretas” que se van a incluir en la Rendición de Cuentas vinculadas a las recomendaciones que surgieron del Diálogo Social.

Por un lado, se refirió a la creación del sistema único de transferencias monetarias hasta los 18 años para los hogares más vulnerables. Además, adelantó una suba de los montos que recibe esta población, con refuerzos adicionales para las embarazadas y la primera infancia. Y se propondrán al Parlamento cambios en cómo se calculan las transferencias por cada hijo en el hogar.

“Para la población de cero a tres años, está previsto que el monto promedio aumente un 82%; y de cuatro a 17 años, 68%. Este va a ser el diseño final del programa que va a tener una implementación gradual. En 2027 se van a integrar los niños y niñas nacidos desde el 1° de enero de 2025, que son más de 50.000 niños y niñas. La idea es que este proceso se profundice” en los años siguientes”, añadió.

Esta medida implica un gasto de US$ 31 millones en la primera etapa.

Por otra parte, Vallcorba habló sobre la creación de un retiro anticipado a los 60 años. El subsecretario aseguró que quienes van a hacer uso del retiro anticipado son los que pertenecen a los primeros cinco deciles de la población “porque es a quienes le significa una mejora respecto a lo que tendrían postergando el retiro”.

Es más, señaló que “para los primeros tres deciles las jubilaciones que se obtendrían son mayores a las previas a la reforma”. Esta medida, que a priori recibió el rechazo en parte de la oposición, no alteraría la trayectoria del gasto. Así lo afirmó Vallcorba: “Estamos logrando los objetivos de permitir una causal anticipada poniendo foco en que los sectores de menores ingresos eleven los niveles de las prestaciones sin afectar la sostenibilidad del sistema”.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el subsecretario Martín Vallcorba en la Cámara de Senadores Foto: Darwin Borrelli