Dirigentes de la oposición cargan contra diputado del MPP que llamó "hijo de fracasado" a Larrañaga Vidal

Dirigentes de la oposición lanzaron críticas en las últimas horas contra el diputado del Frente Amplio (FA) por el Movimiento de Participación Popular (MPP), Sebastián Valdomir, luego de que este llamara "hijo de fracasado" a Jorge Larrañaga Vidal, hijo del fallecido exministro del Interior, Jorge Larrañaga.

Las críticas a Valdomir se dieron en el marco de la discusión entre oficialismo y oposición por el anuncio del ministro del Interior, Carlos Negro, de que vehículos blindados del Ejército patrullarán barrios de Montevideo con mayor criminalidad.

Una de las personas que se refirió a las palabras del legislador frenteamplista fue el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien le solicitó que pida "disculpas públicas",

El diputado @SValdomir609, que el año pasado fue presidente de la Cámara de Diputados, se dedica a insultar a referentes de otros partidos y en forma intolerable al querido Jorge Larrañaga y a otros dirigentes de la Coalición. Cuánta frustración, cuánto odio y cuánta envidia por… — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) June 23, 2026

Delgado, quien recordó que Valdomir fue presidente de la Cámara de Representantes el año pasado, dijo que el legislador "se dedica a insultar a referentes de otros partidos y en forma intolerable al querido Jorge Larrañaga y a otros dirigentes de la coalición".

Sebastián Valdomir. Foto: Estefanía Leal.

"Cuánta frustración, cuánto odio y cuánta envidia por no tener un ministro del Interior como él. Lamentablemente ante la falta de argumentos y su fracaso, insulta", manifestó Delgado en su cuenta de X.

El cruce entre Valdomir y Larrañaga Vidal

Antes, Valdomir respondió a un posteo de la expresidenta del Sindicato de Policía, Patrícia Rodriguez, diciendo que Jorge Larrañaga fue "un gran fracasado como ministro del Interior".

Falso. Ninguna medida en la misma direccion.



Y Larrañaga un gran fracasado como ministro del interior. — Sebastián Valdomir (@SValdomir609) June 23, 2026

Su hijo, Larrañaga Vidal, replicó al legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP) y manifestó que "hay más de un 70% de los uruguayos que les está dando la espalda". "Personajes como vos que defienden lo indefendible son la máxima expresión de este desastre", aseveró.

Nota a Jorge Larrañaga Vidal, Senador de la Republica por el Partido Nacional, en las oficinas de El Pais en Montevideo, ND 20250401, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

"Si fracasó Larrañaga, que bajó todos los delitos, ¿qué se puede decir de tu gobierno que dejó la peor crisis de seguridad y que volvió al poder sin ninguna idea? Entiendo que para vos debe ser muy incómodo defender esto de los militares, pero estas expresiones absurdas solo te humillan más", añadió.

Fue luego de estos comentarios que Valdomir llamó "hijo de fracasado" a Larrañaga Vidal.

Varias críticas a Valdomir

Tras estas declaraciones, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, llamó "atrevido de mierda sin votos" a Valdomir, y sostuvo que el legislador "tiene la desvergüenza de hablar así del Guapo [Larrañaga]".

"Ya vendrá la disculpa, más vale que sea rápido. Después te hablan del respeto a la democracia y no sé qué no sé cuánto. Veremos cuántos pares son 3 botas", manifestó Da Silva en X.

Este atrevido de mierda sin votos tiene la desvergüenza de hablar así del Guapo.

Ya vendrá la disculpa, más vale que sea rápido.

Después te hablan del respeto a la democracia y no sé qué no sé cuánto.

Veremos cuántos pares son 3 botas. https://t.co/e6T293IObP — Sebastian Da Silva (@camboue) June 23, 2026

Por su parte, el diputado blanco Federico Casaretto llamó a Valdomir "una persona miserable". "Por suerte la historia del Uruguay va a recordar a los grandes como Larrañaga y va a olvidar a los miserables como Valdomir", manifestó.

Ahí tienen el ejemplo de una persona miserable.



Cuando no tiene argumentos, insulta.



Y de la peor manera.



Descalificándole el padre fallecido -que no se puede defender- a un hijo.



Por suerte la historia del Uruguay va a recordar a los grandes como Larrañaga y va a olvidar a… pic.twitter.com/Hrmc4ypKGU — Federico Casaretto (@Fedecasaretto) June 23, 2026

Otro legislador que hizo referencia a las declaraciones de Valdomir fue el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo.

En tanto, la alcadesa del Muncipio CH, Matílde Antía se manifestó también en X: "Estos tipos cobran 250 palos por mes para esto. Después nos preguntamos por qué la gente está harta del sistema".

Estos tipos cobran 250 palos por mes para esto. Después nos preguntamos por qué la gente está harta del sistema https://t.co/1wxU5NR7Yh — Matilde Antía (@matildeantiauy) June 23, 2026

La iniciativa acerca de que blindados del Ejército realicen tareas de patrullaje

Negro confirmó que su cartera se encuentra trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa para que vehículos blindados del Ejército Nacional comiencen a realizar tareas de patrullaje en barrios de Montevideo donde se están llevando adelante los operativos "Dominio" y "Atenea".

Negro realizó el anuncio durante su comparecencia en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados el pasado jueves 18 de junio, según consta en la versión taquigráfica de esa sesión.

Uno de los nuevos vehiculos blindados Mamba MK7 donados por Estados Unidos, en el desfile militar de acto del 25 de Agosto por el 199 aniversario de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay, en la Piedra Alta de Florida. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

"Estamos trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional, que está muy avanzado, para que en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional que están afectados a este tipo de operaciones", dijo Negro ante los legisladores.

Según explicó el jerarca, serán un total de doce vehículos que estarán bajo el mando de la Policía. Además, circularán en zonas con mayor criminalidad de la capital y en el marco de los operativos "Dominio" y "Atenea".