Gobierno negocia compra de armamento, radares y camiones para el Ejército con Estados Unidos

Redacción El País

La comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, llega hoy para reunirse con autoridades del gobierno en el marco de la asociación bilateral en defensa entre el país norteamericano y Uruguay. En diálogo con El País el ministro de Defensa, Javier García, dijo que se negocia la compra de armamento, camiones y radares marítimos a un precio de un sistema de cooperación que es menor al que se consigue en el mercado.

El dirigente nacionalista destacó que existe una “relación de trabajo conjunto”, y que durante este periodo de gobierno se ha “profundizado el vínculo”. El jerarca destacó que se pudo avanzar en la “cooperación en materiales militares en virtud de un sistema” que se llama FMS (por su nombre en inglés, Foreign Military Sales).

Uno de los logros que destaca García es la donación que se recibió de tres patrulleras Marine Protector para la Armada. A Uruguay -continuó- solo le significó la inversión de la puesta a punto antes de que vinieran al país. También adelantó que se concretará la donación de 14 vehículos blindados Mamba, que son nuevos y valen entre US$ 10 millones y US$ 14 millones. Desde Estado Unidos se informó que seguramente llegue en el segundo semestre o el último trimestre de 2024.

También se negocia la compra que significaría una renovación “muy importante” de camiones para el Ejército, un total de 60. Se está en etapa de negociación de precios que, según relató García, están por debajo de los que se manejan en el mercado ya que son en el marco de un sistema de cooperación. Es un proceso que “no va a terminar en este periodo” de gobierno, y remarcó porque son necesarios porque “muchos” de los que hay ahora “están prácticamente en desuso”, según afirmó García.

“Tenemos camiones que están, ya no al límite, sino que atados alambre. Necesitamos renovar el parque automotor que se utilizan en las misiones diarias de traslado logístico de personal del Ejército. Estamos absolutamente en situación crítica”, agregó el titular de Defensa.

A su vez, se va a “iniciar un proceso de adquisición de una cadena de radares costeros” ya que “están prácticamente fuera de uso en Uruguay”, indicó García, y añadió que hoy se está en una “situación de necesidad de cubrir toda la costa ya que, de los radares viejos, la mayoría están fuera de uso o con un uso muy limitado, de una tecnología muy vieja”.

Hay una “intención de empezar un proyecto de renovación” aunque sea en fases “porque sería muy costoso hacerlo toda entrada”, señaló.

Vínculo

Es la segunda vez que viene un Comandante del Comando Sur de Estados Unidos durante este gobierno, siendo el primero Craig S. Faller en abril de 2021. García destacó que se profundizó la relación con el país después de que se hubiera “enfriado” en los gobiernos anteriores. Y recordó que, cuando fue al Pentágono en 2023, le valoraron que era el primer ministro de Defensa que iba en los últimos 25 años.

García indicó que se realizará un evento centrado en el programa de las Naciones Unidas (ONU) que se llama Mujer, Paz y Seguridad. En ese marco, el ministro sostuvo que Uruguay busca potenciar la presencia de mujeres en misiones de paz, que en el país son voluntarias.

El gobierno uruguayo trabaja para aumentar la presencia de mujeres porque entiende “notoriamente aumenta la calidad de la misión”. Y Uruguay es quien tiene el mayor registro femenino en términos proporcionales en sus contingentes en el continente, añadió.

En este sentido, se planteó a la ONU “disminuir la extensión del despliegue” -reducir de un año a seis meses la cantidad de tiempo de la misión- para los soldados en hogar monoparental con niños menores de 12 años. Al principio se recibió una respuesta negativa pero, luego de insistir, se logró que se iniciaría un proyecto piloto con Uruguay que comenzará a funcionar en 2024.