“Alguien debería explicarle al papa que Irán no puede tener un arma nuclear”, afirmó Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a criticar ayer sábado al papa León XIV a cuenta de Irán en un mensaje en redes sociales dirigido también al alcalde de la ciudad de Chicago, Brandon Johnson. “Alguien debería explicarle al papa que el alcalde de Chicago es un inútil y que Irán no puede tener un arma nuclear”, escribió el republicano en una breve publicación en Truth Social en la que compartía dos mensajes publicados el viernes en X por Johnson, que visitó el Vaticano y se reunió con el pontífice.

Trump y León XIV han exhibido en más de una ocasión sus diferencias con respecto a temas como las políticas migratorias o la guerra de Irán.

El papa estadounidense ha criticado abiertamente la ofensiva militar iniciada por EE.UU. e Israel contra la república islámica el pasado 28 de febrero, mientras que Trump ha llegado a decir que León XIV pone “en peligro a muchos católicos y a muchas personas” porque, si de él dependiera, “estaría bien que Irán tenga un arma nuclear”. El magnate neoyorquino también ha criticado públicamente en numerosas ocasiones al regidor de Chicago, al que ha llamado incompetente y ha acusado de promover el crimen en la ciudad.

Asimismo, el presidente ha censurado la negativa de la urbe, una de las mayores ciudades santuario de EE.UU., a la hora de colaborar con las agencias federales de inmigración que han llevado intensas redadas desde que retornó a la Casa Blanca en enero de 2025 y ha amenazado con enviar contingentes de la Guardia Nacional a Chicago.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca en Washington, D.C. Foto: AFP

Protestas

En otros asuntos, siempre sobre Estados Unidos, los aledaños del centro de detención de inmigrantes Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, vivieron ayer sábado una tensa jornada en la que se encararon manifestantes a favor y en contra de las políticas migratorias del Gobierno del presidente Trump.

Medios locales informaron que, tras los disturbios de los últimos días, un grupo a favor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se presentó ayer en los aledaños de Delaney Hall, donde desde hace más de una semana hay apostados manifestantes que protestan por las supuesta condiciones que soportan en el centro los migrantes allí detenidos. Ante la entrada del centro estuvo apostado también un grupo de agentes federales con escudos antidisturbios -algunos con fusiles- apoyado por un vehículo blindado.

Aunque no se repitieron choques como los del pasado jueves entre efectivos del ICE y manifestantes contrarios al Gobierno de Trump, estos últimos se encararon repetidamente con el grupo que hizo ayer acto de presencia ante Delaney Hall por primera vez.

El viernes, en respuesta a los violentos disturbios que dejaron nueve detenidos, la gobernadora demócrata de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció que se establecería una zona protegida para protestas pacíficas frente al centro y argumentó que no quería que se repitieran situaciones como las del pasado enero en Mineápolis, cuando agentes de inmigración mataron a dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra sus redadas.

Legisladores, activistas y familiares llevan más de una semana haciendo guardia para obtener respuestas sobre la situación dentro del recinto de gestión privada que alberga a unos 300 inmigrantes, de los cuales una parte han iniciado una huelga de hambre.

Delaney Hall, que es el mayor centro de detención del ICE en la Costa Este de EE.UU. con más de 1.000 plazas, está gestionado por la empresa GEO Group, con un contrato a 15 años valorado en 1.000 millones de dólares. EFE, AFP

Un agente del ICE ayuda a los agentes de la TSA en el control de seguridad del aeropuerto LaGuardia. Foto: AFP

Goza de un estado de “salud excelente”

Donald Trump sigue gozando de una salud “excelente”, pero debe bajar de peso y hacer más ejercicio, según el último chequeo médico anual del mandatario estadounidense, realizado pocas semanas antes de su 80º cumpleaños.

Trump, el presidente de mayor edad al asumir el cargo, ha alardeado en repetidas ocasiones de su vigor mental y físico en comparación con su predecesor demócrata, Joe Biden. “El presidente Trump se mantiene en excelente condición de salud, demostrando una sólida función cardíaca, pulmonar, neurológica y física en general”, declaró el médico presidencial, el capitán de la Marina Sean Barbabella, quien lo consideró “plenamente apto para desempeñar todas las funciones de comandante en jefe y jefe de Estado”. El informe da cuenta del examen médico y de las pruebas diagnósticas realizadas el martes a Trump en el hospital militar Walter Reed, cerca de Washington. Según Barbabella, la edad cardíaca de Trump es “de unos 14 años menos que su edad cronológica” de 79, y el presidente obtuvo un “30 sobre 30” en la evaluación cognitiva. AFP