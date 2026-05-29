Arrestan a agente de ICE en EE.UU. acusado de balear a un migrante venezolano y falsificar el informe

Christian Castro, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fue detenido en Texas tras un operativo de control migratorio en Minnesota, acusado de dispararle a un migrante venezolano y haber mentido deliberadamente sobre el suceso.

El acusado, quien se enfrenta a cuatro cargos por agresión en segundo grado, fue arrestado en el estado de Texas luego de que un equipo de investigadores de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota lo localizaran en la frontera sur del país, según informó formalmente la fiscalía del condado de Hennepin a través de un comunicado.

El megaoperativo de control migratorio y los testimonios falsos

En enero de este año, durante un fuerte despliegue de la agencia encargada del control migratorio dentro de los Estados Unidos, el oficial Castro disparó al ciudadano Julio César Sosa en la pierna. Los fiscales estatales en Minnesota presentaron a mediados de mayo los cargos contra el funcionario gubernamental, acusándolo formalmente de presentar un informe falso sobre un supuesto delito cometido por la víctima civil para encubrir la agresión.

Estudiantes protestan contra el ICE durante una huelga en la Universidad de Minnesota BRANDON BELL/AFP fotos

De acuerdo con la exhaustiva investigación de la Justicia estatal, el detenido, junto con otro oficial involucrado de forma directa en el violento incidente, acusó falsamente a la víctima y a otro compañero de haberlos atacado previamente con una pala y un palo de escoba. El Departamento de Justicia inicialmente presentó cargos por agresión contra los dos civiles pero los retiró después de que salieran a la luz grabaciones en video que contradecían de forma abierta la versión de los miembros de las fuerzas de seguridad.

El propio director interino de la corporación migratoria, Todd Lyons, reconoció públicamente en febrero que los funcionarios involucrados aportaron "testimonios falsos" bajo juramento sobre lo sucedido en el terreno. Por su parte, el arresto del implicado "representa un avance fundamental en el proceso judicial contra el señor Castro", afirmó la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, al destacar la relevancia de desarticular maniobras de encubrimiento e impunidad oficial.

Protestas en Mineápolis. Foto: AFP fotos

Violencia por armas de fuego bajo la administración de Donald Trump

El investigado fue una de las tres personas que recibió disparos por parte de oficiales federales durante la denominada operación Metro Surge, una estrategia en la que el gobierno del presidente Donald Trump desplegó cientos de efectivos en la localidad de Mineapolis, lo que generó inmediatas tensiones y denuncias por abuso policial ante la población. Las otras dos víctimas de la redada, identificadas como Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos nacidos en el país norteamericano, murieron baleados en las calles por las patrullas fronterizas.

Durante la actual gestión presidencial republicana, los oficiales dedicados a las tareas de control fronterizo e inmigración dispararon contra un total de 24 personas a nivel nacional. Las intervenciones terminaron en un saldo de 6 muertes y 13 personas heridas de gravedad, según los datos estadísticos históricos recopilados por la plataforma especializada The Trace, encargada del monitoreo permanente de la violencia por armas de fuego en territorio estadounidense.

Con información de EFE