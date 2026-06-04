Israel y Líbano acuerdan cese al fuego tras diálogo en Washington y crearán "zonas piloto": los detalles

Israel y Líbano acordaron este miércoles implementar un alto al fuego y avanzar en la creación de zonas piloto bajo control exclusivo del ejército libanés, tras dos días de negociaciones en Washington. El entendimiento, condicionado al cese de ataques de Hezbolá y su retiro al norte del río Litani, busca reducir tensiones en la frontera y abrir la puerta a un acuerdo más amplio en Medio Oriente.

Según la declaración conjunta firmada al cierre de las conversaciones, el cese de hostilidades estará supeditado al "cese total de los disparos de Hezbolá y a la evacuación de todos los miembros" del grupo del sur del Litani. Este punto es considerado central para garantizar la estabilidad en la zona fronteriza, donde se han registrado episodios de violencia en los últimos meses.

El acuerdo también establece avanzar "rápidamente" en la creación de zonas piloto Líbano, donde las Fuerzas Armadas libanesas ejercerán "un control exclusivo sobre el territorio, con exclusión de todos los actores no estatales". Esta medida apunta a reforzar la autoridad del Estado libanés en áreas sensibles.

Una columna de humo se leva sobre el castillo medieval de Beaufort, conocido localmente como Qalaat al-Shaqif o Shaqif Arnoun, cerca del lugar donde Israel atacó la aldea de Arnoun el 3 de junio de 2026. AFP

En paralelo, las partes se comprometieron a participar en una nueva ronda de negociaciones en Washington durante la semana del 22 de junio, con el objetivo de alcanzar un "acuerdo global" que consolide la estabilidad entre ambos países.

La declaración incluyó además una definición política sobre el futuro de las relaciones bilaterales. "Todos los países reafirmaron que el futuro de las relaciones entre Israel y Líbano debe ser decidido por ambos gobiernos soberanos", señala el texto, que también rechaza "cualquier intento" de actores externos de influir en ese proceso.

Aunque no se menciona explícitamente, el comunicado alude a la influencia de Irán en el conflicto en Medio Oriente, especialmente por su respaldo a Hezbolá. La referencia apunta a evitar que actores externos condicionen las decisiones internas del Líbano.

En este marco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había planteado previamente la necesidad de "separar" las negociaciones sobre Líbano de las vinculadas a Irán, en una señal de la estrategia estadounidense para abordar los distintos frentes de tensión en la región.

Declaraciones. El presidente Trump dijo a periodistas el 23 de mayo que se había negociado “en gran medida” un acuerdo con Irán. Foto: AFP fotos

Teherán, sin embargo, sostiene que ambos temas están interrelacionados, lo que introduce un elemento adicional de complejidad en el proceso diplomático. La evolución de este ejército libanés control territorial y el cumplimiento de las condiciones pactadas serán claves para determinar la viabilidad del acuerdo.

Con información de AFP