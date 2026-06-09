Barron Trump, hijo menor de Donald, lanzó marca de bebidas de yerba mate en lata: tiene sabor a coco y ananá

Barron Trump, el hijo menor del presidente estadounidense, Donald Trump, presentó en Florida su marca de bebidas de yerba mate Sollos, inspirada en la palabra Sol en español, con un precio de 39 dólares —unos 1.579 uruguayos—, por un paquete de 12 latas.

La compañía tiene su sede en Palm Beach, donde el mandatario tiene su club Mar-a-Lago, y Barron Trump, que es el director, la fundó con "un grupo de amigos cercanos de entre 19 y 23 años de edad que crecieron en el sur de Florida", según la página web de la empresa.

Por ahora, la bebida puede comprarse en línea y en algunas tiendas físicas de Florida. El refresco, elaborado con yerba orgánica de Brasil, tiene sabor a ananá y coco, y trae miel orgánica cruda, cinco gramos de azúcar añadida, 120 miligramos de cafeína natural y 50 calorías.

En las redes sociales de la empresa se ve como varias personas que la prueban comentan que tiene sabor a "piña colada".

Sollos, bebida de yerba mate elaborada por Barron Trump. Foto: sitio web de Sollos.

La bebida recibió la semana pasada la certificación de producto orgánico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

La compañía promete que el producto "entrega un sabor superior y energía basada en plantas para apoyar un estilo de vida activo y en exteriores".

"SOLLOS está diseñado alrededor del ciclo del Sol, haciéndola una bebida versátil que puedes disfrutar a lo largo del día. Desde un refrescante comienzo para iniciar tu mañana, hasta un levantón en la tarde e, incluso, como un mezclador en la noche, SOLLOS está hecho para mover tu día", detalla en su sitio web.

Sollos, bebida de yerba mate elaborada por el hijo de Donald Trump. Foto: sitio web de Sollos.

Este es uno de los negocios más visibles del hijo de 20 años de Trump y Melania, quien en 2024 también cofundó una empresa de bienes raíces que disolvió tras el triunfo electoral de su padre.

Barron Trump entró a la escuela de negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU) en 2024 tras graduarse de la Oxbridge Academy en West Palm Beach, en Florida, donde el mandatario estableció su residencia durante su primera gestión (2017-2021).

La nueva empresa se ha dado a conocer en medio de los crecientes negocios de la familia de Trump, en particular de sus hijos Eric y Don Jr., así como de su yerno Jared Kushner, casado con Ivanka, lo que ha despertado denuncias de demócratas y organizaciones civiles que los acusan de tráfico de influencias y conflictos de interés.

Irán denuncia que EE.UU. revocó entradas para sus hinchas a días del inicio del Mundial 2026

La Federación Iraní de Fútbol (FFI) denunció este martes que Estados Unidos revocó las entradas que le corresponde según las normas de la FIFA para tratar de impedir la asistencia de hinchas iraníes a los partidos del Mundial 2026.

"A menos de tres días del inicio del Mundial de 2026, es lamentable que, en una continuación de una serie de decisiones y acciones ajenas a los marcos deportivos habituales por parte del país anfitrión, esta vez Estados Unidos haya intentado impedir la asistencia de aficionados iraníes al estadio que acogerá los tres partidos de la fase de grupos", dijo la FFI en un comunicado.

La federación iraní indicó que la normativa de la FIFA establece que el 8 % del aforo de cada partido se asigna a las federaciones participantes, lo que permite a los hinchas de cada país adquirir entradas a través de un mecanismo oficial en coordinación con su federación.

La FFI afirmó que recibió la cuota e inició el proceso de venta de entradas para los partidos contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto a través de su página web oficial.

"Sin embargo, en una medida inesperada, se ha revocado la asignación destinada a la Federación Iraní de Fútbol y, en las circunstancias actuales, no es posible proporcionar ni una sola entrada a los aficionados de la selección nacional a través de la federación", aseguró el organismo.

Agencia EFE