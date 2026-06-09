Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF

Noticias de Barron Trump en El País Uruguay

Es el hijo menor de Donald Trump, fruto de su relación con Melania Trump. Es conocido por su incursión en el mundo empresarial y la política.

Sollos, bebida de yerba mate hecha por Barron Trump.

El hijo menor de Trump lanzó marca de bebidas de yerba mate en lata: tiene sabor a coco y ananá

El País
Estados Unidos
09/06/2026, 12:53
 · 
Por El País y Agustina Pérez