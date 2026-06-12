Trump organiza una pelea de UFC en los jardines de la Casa Blanca por su cumpleaños número 80

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, celebrará su cumpleaños el próximo domingo organizando una pelea de Ultimate Fighting Championship (UFC) en los jardines de la Casa Blanca. El mandatario, que cumple 80 años, mandó a hacer un ring de lucha llamado "The Claw" ("La garra") especialmente para el torneo, en el que participarán 14 competidores de UFC.

El evento recibió ya fuertes críticas debido al costo del evento, que ronda los 60 millones de dólares. Se lo considera "insensible", en un momento en que la guerra de Estados Unidos con Irán disparó el costo de vida para los estadounidenses. Trump, por su parte, asegura que es una gran manera de inaugurar el 250º aniversario de la Independencia estadounidense —sin mencionar su propio cumpleaños—, y asegura que la UFC está asumiendo todos los costos.

"Son las personas más rudas que jamás conocerán", dijo Trump al New York Post el jueves sobre los luchadores.

Ring "La Garra" construido en los jardines de la Casa Blanca por el cumpleaños de Trump. Foto: Agencia EFE.

"Regalo para el pueblo estadounidense"

Trump tiene estrechos lazos con los líderes de este violento deporte. Ha asistido a varias peleas, ganándose el favor de su base de aficionados, compuesta por hombres jóvenes que también fueron cruciales para su propio ascenso político.

El secretario de Estado, Marco Rubio, elogió el evento al firmar el jueves un acuerdo de colaboración con el jefe de la UFC, Dana White, para promover las artes marciales mixtas a nivel internacional.

"De eso se trata el domingo, es un regalo para el pueblo estadounidense", dijo Rubio, y añadió que sería visto por "probablemente mil millones de personas en todo el mundo". Unas 4.000 personas verán el partido en el ring. Dana White afirmó que más de la mitad de esas entradas se destinarían a miembros de las fuerzas armadas estadounidenses.

Se espera que otras 125.000 personas lo vean en una pantalla gigante en las afueras de la Casa Blanca.

Ring "La Garra" construido en el jardín de la Casa Blanca. Foto: Agencia EFE.

Demanda legal por uso indebido de terrenos públicos

Durante una vista previa el jueves, los periodistas pudieron inspeccionar la estructura, que pesa 600 toneladas, tiene 47 metros de ancho y 28 de altura. Es más alta que la propia Casa Blanca.

"The Claw" está ahora en el mismo césped histórico donde el presidente Bill Clinton fue anfitrión de la firma de los Acuerdos de Paz de Oslo en 1993 y donde Richard Nixon pronunció su discurso de despedida final. Previo al evento, el gobierno de Trump enfrentó una demanda legal para impedir que se llevara a cabo, alegando que constituiría un uso indebido de terrenos públicos para enriquecer a los aliados del presidente.

La Casa Blanca rechazó las acusaciones en un escrito presentado ante la justicia.

También desestimó una sugerencia -hecha por el propio presidente- de que el ring podría mantenerse tras el evento, del mismo modo que la Torre Eiffel en París después de la Exposición Universal de 1889.

"'The Claw' será desmantelada inmediatamente después de que concluya el evento", dijo Joshua Fisher, director de Gestión y Administración de la Casa Blanca, en los documentos presentados.

Con información de AFP