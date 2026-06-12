Investigan la aparición de un enorme "8647" grabado en el pasto de la Explanada Nacional de Washington
El número se utiliza en EE.UU. para protestar contra Trump. Se espera que concurra una multitud a la explanada durante el cumpleaños del mandatario el próximo domingo.
Las autoridades estadounidenses investigan la aparición de los números "8647" grabados en el césped de la Explanada Nacional de Washington este jueves. Se trata de una expresión utilizada habitualmente para expresar oposición al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El próximo domingo 14 de junio, el día del cumpleaños del mandatario, se espera que concurra una multitud a la explanada para ver una pelea de UFC que Trump organizó para el domingo.
Según consignó CNN, varios testigos explicaron que vieron al equipo de paracaidismo Golden Knights del Ejército de EE.UU. aterrizar en el lugar. La investigación de las marcas está a cargo de la Policía de Parques de Estados Unidos, que recolectó muestras para su análisis.
Desde el Departamento de Interior, que administra la explanada, se calificó las marcas como un "acto de vandalismo perturbador" que "no será tolerado". "Cualquier amenaza contra el presidente es tomada muy en serio por el Departamento, y nuestra Policía de Parques de Estados Unidos investigará este incidente y exigirá responsabilidades", señaló el comunicado citado por CNN.
En Estados Unidos, el número 86 se utiliza a menudo como un código en el sector de gastronomía para señalar "deshacerse de" o "retirar una orden o cliente". El 47, por otra parte, responde a que Trump es el 47° presidente de Estados Unidos.
Trump organizará pelea de UFC en el ring de la Casa Blanca
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, celebrará su cumpleaños el próximo domingo organizando una pelea de Ultimate Fighting Championship (UFC) en los jardines de la Casa Blanca. El mandatario, que cumple 80 años, mandó a hacer un ring de lucha llamado "The Claw" ("La garra") especialmente para el torneo, en el que participarán 14 competidores de UFC.
El evento recibió ya fuertes críticas debido al costo del evento, que ronda los 60 millones de dólares. Se lo considera "insensible", en un momento en que la guerra de Estados Unidos con Irán disparó el costo de vida para los estadounidenses. Trump, por su parte, asegura que es una gran manera de inaugurar el 250º aniversario de la Independencia estadounidense —sin mencionar su propio cumpleaños—, y asegura que la UFC está asumiendo todos los costos.
"Son las personas más rudas que jamás conocerán", dijo Trump al New York Post el jueves sobre los luchadores.
EFE
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