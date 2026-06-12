Investigan la aparición de un enorme "8647" grabado en el pasto de la Explanada Nacional de Washington

Las autoridades estadounidenses investigan la aparición de los números "8647" grabados en el césped de la Explanada Nacional de Washington este jueves. Se trata de una expresión utilizada habitualmente para expresar oposición al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El próximo domingo 14 de junio, el día del cumpleaños del mandatario, se espera que concurra una multitud a la explanada para ver una pelea de UFC que Trump organizó para el domingo.

El número 8647 marcado en la Explanada Nacional de Washington. Foto: Jim Lo Scalzo/EFE.

Según consignó CNN, varios testigos explicaron que vieron al equipo de paracaidismo Golden Knights del Ejército de EE.UU. aterrizar en el lugar. La investigación de las marcas está a cargo de la Policía de Parques de Estados Unidos, que recolectó muestras para su análisis.

Desde el Departamento de Interior, que administra la explanada, se calificó las marcas como un "acto de vandalismo perturbador" que "no será tolerado". "Cualquier amenaza contra el presidente es tomada muy en serio por el Departamento, y nuestra Policía de Parques de Estados Unidos investigará este incidente y exigirá responsabilidades", señaló el comunicado citado por CNN.

Números 8647 marcados en la Explanada Nacional de Washington. Foto: Jim Lo Scalzo/EFE.

En Estados Unidos, el número 86 se utiliza a menudo como un código en el sector de gastronomía para señalar "deshacerse de" o "retirar una orden o cliente". El 47, por otra parte, responde a que Trump es el 47° presidente de Estados Unidos.

Trump organizará pelea de UFC en el ring de la Casa Blanca

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, celebrará su cumpleaños el próximo domingo organizando una pelea de Ultimate Fighting Championship (UFC) en los jardines de la Casa Blanca. El mandatario, que cumple 80 años, mandó a hacer un ring de lucha llamado "The Claw" ("La garra") especialmente para el torneo, en el que participarán 14 competidores de UFC.

Vista general este 11 de junio de la gran estructura metálica denominada La Garra, que cubre el ring que albergará la velada de artes marciales mixtas prevista para el próximo 14 de junio -con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump-, en los jardines de la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.). Foto: Octavio Guzmán/EFE.

El evento recibió ya fuertes críticas debido al costo del evento, que ronda los 60 millones de dólares. Se lo considera "insensible", en un momento en que la guerra de Estados Unidos con Irán disparó el costo de vida para los estadounidenses. Trump, por su parte, asegura que es una gran manera de inaugurar el 250º aniversario de la Independencia estadounidense —sin mencionar su propio cumpleaños—, y asegura que la UFC está asumiendo todos los costos.

"Son las personas más rudas que jamás conocerán", dijo Trump al New York Post el jueves sobre los luchadores.

EFE