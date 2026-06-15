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El País Ovación Mundial

Bélgica 0-1 Egipto en vivo: los europeos acechan y tuvieron una clara para empatar, pero la erró Doku

Los egipcios tendrán su estreno en la Copa del Mundo luego de la polémica por la exigencia de la FIFA de remover las siete estrellas de su camiseta.

El País
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15/06/2026, 15:38
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Los jugadores de Egipto celebran el gol de Emam Ashour frente a Bélgica por el Mundial 2026.
Los jugadores de Egipto celebran el gol de Emam Ashour frente a Bélgica por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Bélgica se mide ante Egipto en el Lumen Field en Seattle, desde la hora 16:00, por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. El combinado europeo querrá pisar fuerte en su estreno en la máxima cita mundialista que organiza la FIFA.

Los africanos contarán con su primer partido en la Copa del Mundo 2026 tras lo que fue el pedido de la FIFA de remover las siete estrellas de su camiseta. ¿La razón? No son títulos mundiales, sino que se tratan de las siete Copas Africanas de Nación que tiene en sus vitrinas.

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Primer tiempo

Charles De Ketelaere con la pelota ante Yasser Ibrahim.
Charles De Ketelaere con la pelota ante Yasser Ibrahim.
Foto: AFP.

En el minuto 20 se dio la apertura en el tanteador y fue una verdadera obra de arte. Todo se gestó por un pase de Mohamed Salah para que Emam Ashour entrara en contacto con la pelota, la parara y sacara un buen disparo de media distancia para el 1-0. Un golazo a favor de la selección de Egipto.

Egipto no cesó y estuvo muy cerca de estirar la ventaja, ya que Mostafa Ziko se tuvo confianza para disparar y obligó a una gran tapada del guardameta Thibaut Courtois para mandar el esférico al tiro de esquina.

Tras un lateral se dio la mejor acción de Bélgica. Kevin de Bruyne la aguantó, se la jugó a Jeremy Doku, quien estaba de frente al arco de Mostafa Shobeir. Sin embargo, su tiro se fue por encima del travesaño.

Bélgica 0-1 Egipto

Hora: 16:00.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.
Estadio: Lumen Field.
Árbitro: Ramón Abatti (BRA).
Asistentes: Danilo Manis, Rafael Alves (BRA).
Cuarto: Kevin Ortega (PER).
Quinto: Michael Orue (PER).
VAR: Juan Soto (VEN), Leodan González (URU).
SVAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).

Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Timothy Castagne; Amadou Onana, Youri Tielemans; Jeremy Doku, Kevin de Bruyne, Leandro Trossard; Charles de Ketelaere. DT: Rudi García.

Egipto: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Aboul-Fetouh; Mohanad Lasheen, Marwan Attia; Mohamed Salah, Emam Ashour, Mostafa Ziko; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Goles: 20' Emam Ashour (E).

Amarillas: 13' Marwan Attia (E), 14' Timothy Castagne (B), 34' Ahmed Aboul-Fetouh (E).

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