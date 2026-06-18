Layva sufrió, pero lo ganó en el final y avanzó a semifinales de Copa Libertadores para ir por el bicampeonato

La defensora de la Copa Libertadores de handball, Layva, sufrió pero al final logró meterse en las semifinales del certamen. Esto lo consiguió tras vencer 22-21 a Vilo de Argentina en Paraguay.

Se trató de un duelo en el que a las uruguayas les costó y mucho porque las albiceleste la remaron, algo que se apreció en los últimos minutos del encuentro.

A tan solo ocho minutos de que el partido llegara a su fin, Layva lo igualó y Paula Eastman sacó rédito de un ataque rápido para, con el arco vacío, definir desde larga distancia y decretar el 22-21 final.

Layva avanzó a las semifinales del certamen donde hoy se medirá, desde la hora 20:00, ante Pinheiros de Brasil con el afán de acceder a la final.

Cabe destacar que hay dos clubes uruguayos que no pudieron llegar a estas instancias definitorias al quedar eliminados en fase de grupos: fueron Goes y la Scuola Italiana.

La otra semifinal del certamen internacional será protagonizada por Sedalo contra Jockey Club.

