Avión de United Airlines regresó a EE.UU. de emergencia por bluetooth con el nombre "bomba"

Un vuelo de United Airlines que se dirigía a Palma de Mallorca (España) desde el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey (Estados Unidos), se vio obligado a regresar a su terminal de origen luego de que se detectara un dispositivo bluetooth con un nombre alusivo a una bomba.

El Boeing 767, en el que viajaban 190 pasajeros y 12 tripulantes, fueron evacuados tras el aterrizaje para permitir una exhaustiva revisión de la aeronave ante la presunta amenaza.

El regreso al aeropuerto de Newark por un celular

El vuelo 236 de United Airlines despegó el sábado a las 17:58 hora local (16:58 de Uruguay), pero la aparición de una red inalámbrica con un nombre amenazante alteró los planes de la tripulación. Tras identificar el dispositivo Bluetooth que los pasajeros señalaron como bautizado con la palabra "BOMB", los pilotos tomaron contacto con la sede central de la aerolínea en Chicago y resolvieron emprender la vuelta. El avión aterrizó nuevamente en el aeropuerto de Newark a las 21:37 (20:37 en Uruguay).

🔴 Un vuelo de United Airlines de Newark a España tuvo que dar la vuelta sobre el Atlántico Norte y regresar tras una alerta de seguridad provocada por un dispositivo Bluetooth cuyo nombre visible era "BOMB".



Las investigaciones en tierra revelaron que el dueño del altavoz… pic.twitter.com/9qmwSIFGLY — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 31, 2026

Testigos del hecho indicaron que el personal de a bordo solicitó reiteradamente que se apagaran las conexiones inalámbricas, pero dos teléfonos se mantuvieron activos. "Dijeron que una persona había hecho algo con el bluetooth que ponía en peligro la seguridad del vuelo", explicó un pasajero afectado por la situación. El responsable del percance resultó ser un joven de 16 años, quien fue puesto a disposición de la Justicia.

Controles de seguridad e incidentes en aviones

Una vez en tierra, los pasajeros abandonaron la aeronave portando únicamente sus pasaportes y teléfonos celulares. Las fuerzas de seguridad iniciaron de inmediato una inspección total que incluyó la bodega del Boeing 767 para descartar la presencia de un artefacto explosivo real. La Administración de la Aviación Federal (FAA) confirmó en un comunicado oficial que el retorno se debió a un "problema entre los pasajeros", sin aportar mayores detalles sobre la identidad del menor de edad involucrado.

SAN MATEO, CALIFORNIA - JANUARY 18: A United Airlines plane flies by a cellular tower as it prepares to land at San Francisco International Airport on January 19, 2022 in San Francisco, California. Verizon and AT&T announced that they will proceed with plans to activate 5G cellular service across the nation on Wednesday with the exception of near airports and runways after the Federal Aviation Administration and major airlines warned that the signal could interfere with navigational systems on some planes and cause flight disruptions. Justin Sullivan/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == JUSTIN SULLIVAN/AFP fotos

La FAA detalló que en lo que va del año se registraron unos 640 incidentes en aviones comerciales dentro del territorio estadounidense vinculados a problemas de conducta o alertas de seguridad causadas por los propios usuarios. Los viajeros perjudicados por esta amenaza de bomba simulada debieron esperar hasta la mañana del domingo para abordar un nuevo enlace hacia España.

Con información de El País de Madrid