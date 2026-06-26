Oposición denuncia que funcionarios del MSP ingresaron a despachos de legisladores en el Parlamento

Varios legisladores denunciaron en las últimas horas que funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) y personal de la Comisión Administrativa del Parlamento ingresaron a despachos de algunos legisladores. Esto ocurre luego de que la vicepresidenta Carolina Cosse enviara a los parlamentarios una carta donde informó que se encontraron colillas de cigarrillos en la sala Martín C. Martínez, y recordara que fumar dentro de ese edificio se encuentra prohibido.

La misiva fue difundida el pasado miércoles por la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi.

Hay que saber manejar la autoridad. Esta nota no corresponde por la forma y por el fondo: se debería haber planteado en la coordinación interpartidaria ya que en caso contrario se hace confianza en “informantes” propios de regímenes que se admiran. El fondo: no es verdad. pic.twitter.com/5NoI5esthr — Graciela Bianchi (@gbianchi2020) June 24, 2026

Uno de los legisladores que denunció el ingreso de funcionarios del MSP a los despachos fue el senador colorado Pedro Bordaberry. Según relató el dirigente en la cuenta de la red social X, los empleados de la cartera de Salud Pública junto a los de la Comisión Administrativa "recorrieron patios, salas comunes y, también, despachos de senadores y diputados, varios de ellos de la oposición".

El motivo que esgrimieron, dijo Bordaberry, fue "controlar el cumplimiento de la ley", y añadió que los funcionarios "no encontraron ninguna infracción".

Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, durante la interpelación a Carlos Negro. Foto: Leonardo Mainé/El País

"El despacho individual de un legislador no es un área común: es un espacio de trabajo exclusivo, donde se guardan documentos de investigaciones en curso, papeles con datos reservados, correspondencia y borradores que hacen a la tarea de representar a la ciudadanía. Entrar ahí, aunque sea solo para mirar, es entrar en la intimidad de ese trabajo", manifestó Bordaberry.

Reiteró que "hubo una orden de la Vicepresidencia" y que ingresar a un despacho sin autorización "sería un acto autoritario".

Entraron a los despachos de parlamentarios



Hoy, por orden de la Vicepresidenta de la República, el Ministerio de Salud Pública ingresó al Palacio Legislativo.



Junto a funcionarios de la Comisión Administrativa del Parlamento, sus inspectores recorrieron patios, salas comunes… — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) June 26, 2026

Otro legislador que hizo referencia a la polémica fue el diputado colorado Walter Verri, quien escribió en X que se procedió "a inspeccionar los despachos de varios legisladores y áreas comunes del Palacio Legislativo".

"No tengo nada para ocultar y tal vez para algunos no sea importante, pero cuando se traspasan límites se socava la democracia. Esto amerita claramente una cuestión de fueros ante el Plenario de la Cámara", dijo Verri, quien manifestó que se trató de "una clara vulneración de los fueros parlamentarios".

En un clara vulneración de los fueros parlamentarios, en el día de hoy funcionarios del MSP (es decir del Poder Ejecutivo) proceden, sin autorización a inspeccionar los despachos de varios legisladores y áreas comunes del palacio legislativo.

No tengo nada para ocultar y tal vez… — Walter Verri (@walterverri) June 26, 2026

Asimismo, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez también hizo referencia a la denuncia y sostuvo que se trata de una "vulneración de los fueros parlamentarios".

"¡El colmo del Gran Hermano! Esta mañana, funcionarios del MSP se han presentado a 'inspeccionar' los despachos de Legisladores. ¿Desde cuando funcionarios del Poder Ejecutivo inspeccionan despachos de los legisladores?", sostuvo.

El colmo del Gran Hermano!



Esta mañana, funcionarios del MSP se han presentado a “inspeccionar” los despachos de Legisladores.



¿Desde cuando funcionarios del Poder Ejecutivo inspeccionan despachos de los legisladores?



Una verdadera vulneración de los fueros parlamentarios! — Juan M. Rodríguez 7️⃣1️⃣ (@_RodriguezJuan_) June 26, 2026

En tanto, el senador colorado Tabaré Viera, que integra la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo, dijo que el hecho "es muy grave" y que "no estaba enterado" de la disposición. "¿Que viene después de estas actitudes?", cuestionó en X.

Y la separación de poderes? El PE inspeccionando despachos sin autorización de legisladores ? Es muy grave. Soy miembro (de la minoría ) en la Comision Administrativa, no estaba enterado de esta disposición de la presidente @CosseCarolina Que viene después de estas actitudes ? https://t.co/xjJ0XrN9oc — Tabaré Viera (@Tabareviera) June 26, 2026

Prosecretario de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo da su versión

Por su parte, el Prosecretario de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, José Gutiérrez, respondió en X al posteo de Bordaberry y sostuvo que las inspecciones "fueron llevadas adelante" por el MSP y que no hubo "ninguna orden de la vicepresidenta ni de ningún integrante de la Comisión Administrativa".

"Se nos informó que únicamente se ingresó a los espacios cuyos responsables autorizaron el acceso. Esa fue la información proporcionada por los funcionarios de carrera del Palacio. Cuando las autoridades llegamos, la inspección ya se encontraba realizada", dijo Gutiérrez.

Además, dijo a Bordaberry que si entiende que "corresponde formular una denuncia", lo esperarán "para iniciar la investigación administrativa pertinente".

Estimado Senador:



Le transmito que las inspecciones fueron llevadas adelante por el MSP. No hubo ninguna orden de la vicepresidenta ni de ningún integrante de la Comisión Administrativa.



Asimismo, se nos informó que únicamente se ingresó a los espacios cuyos responsables… https://t.co/RlGQ7IzD3e — José Gutiérrez (@GutierrezJoseUy) June 26, 2026

El País intentó contactarse con la Oficina de Prensa de la Cámara de Senadores, así como con el MSP, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.