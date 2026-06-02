“Decisión poco criteriosa”: Comisión del Parlamento se disculpó con legisladores de investigadora sobre Cardama

El secretario de la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo, Wilder Leal, debió enviar una carta de disculpas a los diputados y senadores integrantes de la comisión bicameral especial que trabaja sobre el proceso de adquisición de las dos patrullas oceánicas (OPV), tras una sesión que estuvo distorsionada por trabajos de mantenimiento que se estaban realizando en las instalaciones.

Según un documento al que accedió El País, el funcionario escribió que “lamentablemente, los señores legisladores trabajaron en un ambiente inapropiado debido a una decisión inconsulta y poco criteriosa de la Dirección de Arquitectura de realizar tareas de mantenimiento con uso de pegamento que desprendió un olor intensamente fuerte”.

Al menos un diputado integrante de la comisión decidió abandonar la instancia en la que comparecieron los contralmirantes Héctor Magliocca —quien votó a favor de la compra a Cardama durante el período pasado— y Gustavo Luciani, uno de los oficiales de la Armada Nacional que se abstuvo de opinar sobre cuál era la mejor opción para la compra de las patrullas oceánicas entre los astilleros que había como opciones.

No obstante, otros integrantes de la comisión reconocieron que el olor a pegamento era perceptible, pero mucho más fuerte fuera de la sala donde estaba teniendo lugar la sesión, por lo que no hubo mayores inconvenientes para trabajar.

De todas formas, desde la Comisión Administrativa se reiteró en la carta dirigida a los legisladores “su compromiso en llevar adelanta las tareas necesarias para un adecuado mantenimiento de los edificios del Poder Legislativo sin que ellos suponga, en ningún caso, una alteración normal del funcionamiento de la labor legislativa”.

En X, el diputado Pablo Abdala, de los que más intensamente ha trabajado en la comisión, escribió tras la comparecencia de los dos oficiales: “Ayer comparecieron los almirantes Magliocca y Luciani. El primero recomendó a Cardama en la Junta, y ayer ratificó los fundamentos. El segundo optó por otro astillero, pero reconoció que todas eran legítimas. Lo más importante: dijo que el proceso fue transparente, y no hubo irregularidad alguna”.

“Todos los almirantes opinaron, la mayoría recomendó Cardama y el comandante en Jefe coincidió con esa recomendación. A medida que la comisión investigadora avanza las cosas van quedando claras: las decisiones que condujeron a la adjudicación a Cardama fueron acertadas, y el actual gobierno tomó una decisión temeraria con la rescisión. El oficialismo se empeña, para justificarse, en encontrarle el pelo al huevo. Pero no lo logra”, justificó Abdala la decisión tomada en su momento por el exministro de Defensa Javier García y por el gobierno de Luis Lacalle Pou.