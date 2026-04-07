Caso Cardama: los "contactos" que hubo con el astillero en gobierno del FA, cuando tenía un "clavo" para vender

La comisión bicameral especial que se creó en el seno de la Asamblea General para investigar el caso Cardama —y el proceso de búsqueda de patrulleras OPV desde 2010 hasta inicios de este año— avanzó ayer en la dilucidación de las decisiones tomadas en el anterior gobierno del Frente Amplio (2015-2020), cuando ya hacía años que se conocía la necesidad que tenía la Armada de renovar su flota y se habían establecidos canales de diálogo con distintos astilleros.

El invitado a la última sesión —que dio por finalizada la etapa de la investigación centrada en el período 2010-2019, para dar paso, ahora, al período 2020-2026, ya enfocado exclusivamente en el vínculo entre Cardama y el Estado— fue el almirante retirado Leonardo Alonso, comandante en jefe de la Armada entre 2015 y 2018, año en que pasó a retiro.

Alonso fue invitado para que respondiera acerca de los pasos que dio el Estado durante gran parte del gobierno de Tabaré Vázquez para adquirir las patrulleras oceánicas OPV, los criterios que se manejaban entonces para seleccionar las mejores ofertas y las características de las embarcaciones que exigía la Armada.

En aquel proceso —comenzado en realidad unos años antes—, recordó Alonso, se analizaron astilleros de las más variadas procedencias, como uno de Ucrania u otro de Brunéi —pero también de Colombia, Alemania, Francia o incluso España—, que ofrecían la posibilidad de patrulleras acorde a lo que precisaba Uruguay. Fueron una decena de propuestas, lo que obligó a la elaboración de un "orden de prelación". "Lo que sí puedo decir es que, en base a todos los criterios y premisas que se establecieron en su momento, quedaron cuatro empresas, o cuatro buques, preseleccionados, en un principio", dijo el militar, que consignó además que la Armada se concentró en ese momento en analizar los aspectos técnicos de las ofertas, dejando de lado el factor económico. También rememoró que en aquel momento "la adquisición de los patrulleros" era el proyecto "más importante" de la Armada, aunque no el único.

"Se ideó una grilla y se le trasladó, a todos aquellos interesados en cotizar o en proponer, una serie de requisitos que la Armada quería que tuviera ese buque. En base a todas las propuestas que después recibimos —detalló Alonso, de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El País—, con una cantidad de ponderaciones, se estableció un orden. En definitiva, por ese orden, quedaron cuatro buques, que eran de la empresa Lürssen, de la empresa Fassmer; de Francia, el OPV L'Adroit, y de China. Esos cuatro fueron los que quedaron, finalmente, precalificados, descartándose el resto, de los ocho, nueve o diez que habían ofertado, por distintas circunstancias".

Aunque la Armada solo se enfocaba en los aspectos técnicos, había una proyección estimada del costo. En el caso "ideal" de comprar tres de estas embarcaciones —Cardama se había comprometido a construir dos, por algo más de € 82 millones de euros, hasta que el gobierno de Yamandú Orsi rescindió el contrato el pasado 13 de febrero—, "con seis helicópteros como máximo", se calculaba una cifra de US$ 250 millones.

Más adelante especificó que la referencia de costo por unidad, en base a las "ocho o nueve ofertas" que llegaron a la Armada, "oscilaba entre los US$ 60 millones y US$ 70 millones", sin contar los helicópteros a incorporar en los helipuertos de los barcos.

El "clavo" para Senegal y el contacto que terminó en la "nada"

La principal preocupación que mostraron tanto los legisladores de la coalición republicana como los del Frente Amplio apuntaba a conocer qué acercamiento había tenido Cardama en esos años; si este astillero de Vigo —hoy enfrentado con el gobierno de Orsi, quien ya anunció el inicio de acciones legales contra la empresa para resarcir el daño al Estado—, en palabras del diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, había estado "sobre la mesa".

La respuesta de Alonso fue casi tajante: "Contestando una pregunta que se me hizo, Cardama nunca se presentó; no lo hizo en ningún momento. Nunca se presentó a ningún llamado".

No obstante, el almirante retirado sí dijo recordar que Cardama, "en algún momento", ofreció a Uruguay una visita por sus instalaciones. "Ellos tenían un buque, un clavo, que habían construido, no me acuerdo si era para Senegal o para quién, que hacía años que lo tenían ahí, a medio camino, y que no lo podían entregar", dijo Alonso, en línea con las declaraciones que hizo el contraalmirante Gustavo Musso, jefe del Estado Mayor de la Armada hasta agosto de 2023 —cuando pidió pase a retiro voluntario— ante los instructores de la investigación administrativa que ordenó el Ministerio de Defensa, según divulgó La Diaria días atrás.

"Cursaron una invitación para ir a los astilleros, pero Cardama nunca figuró entre los constructores o los astilleros interesados en construir los OPV que nosotros estamos formulando", reiteró Alonso.

En otro pasaje de su intervención, al responder nuevas preguntas, el excomandante relató que decidió enviar a Vigo al contraalmirante Jorge Jaunsolo.

"La experiencia de Jaunsolo que yo recuerdo fue nada; o sea, fue haber ido a un astillero en donde no había nada de nuestro interés para ver, porque no estaba en construcción nada de lo que a nosotros nos interesaba. Lo que ellos quisieron mostrar no era aplicable a nosotros".

Sea como fuere, para la oposición, consignó sobre el final el diputado nacionalista Gabriel Gianoli, era necesario "dejar constancia de que existían contactos en el período que no era el anterior, sino en el período 2015-2020, entre la Armada y la empresa Cardama", con miras a estudiar la viabilidad de la compra de las embarcaciones.