"Voy a cumplir un sueño de toda mi vida": el tenista uruguayo Franco Roncadelli competirá en Wimbledon

Tras ser finalista en el Challenger de Córdoba, donde eliminó al favorito y acarició su segundo título de la temporada tras adjudicarse el Challenger de Santos la semana pasada, Franco Roncadelli escribe una nueva página en la historia. Cumplirá el que el mismo definió como el "sueño de toda su vida" y vuelve a poner a Uruguay en un Grand Slam.

El tenista uruguayo de 26 años jugará en Wimbledom (29 de junio al 12 de julio) tras meterse entre los mejores 250 del ranking ATP, colocándose en el lugar 227, su mejor puesto hasta ahora.

Para ingresar al cuadro principal, los tenistas se clasifican a través de tres vías principales: el ranking mundial, la fase previa (qualifying) o mediante una invitación directa (wild card). Roncadelli irá a la segunda de estas, que se disputa la semana anterior al torneo, en la que participan tenistas ubicados aproximadamente entre el puesto 100 y 250. Para obtener uno de los 16 cupos disponibles, deben ganar tres partidos consecutivos.

"Dos semanas muy positivas, con muchísimas emociones y horas en cancha. Voy a cumplir un sueño de toda mi vida y algo que con el tiempo se fue transformando en un objetivo: jugar un Grand Slam", escribió Roncadelli.

Franco Roncadelli en el Challenger de Córdoba. Foto: @profesionalesaat.

Y desarrolló: "Quiero agradecer a todo mi equipo por el trabajo que venimos haciendo. En especial a Martín Rondi , gracias por tu confianza, por dejar tantas cosas de lado para acompañarme y por hacerme disfrutar del camino. Sé que tenemos mucho más para dar. Ni hablar del apoyo de mis viejos, que siempre están tirándome para adelante. Contar con la energía de mamá esta semana me dio un plus muy especial. Muy feliz por este momento y muy agradecido con todos los que forman parte de este camino".