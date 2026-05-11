Franco Roncadelli festejó el primer Challenger de su carrera y alcanzará su mejor puesto en el ranking ATP

Franco Roncadelli logró el primer título Challenger de su carrera profesional y escribió una página histórica para el tenis uruguayo este domingo al consagrarse campeón del Santos Brasil Tennis Cup.

En el torneo torneo correspondiente al circuito ATP Challenger 50, el tenista uruguayo de 26 años derrotó al argentino Hernán Casanova (420º ATP) por 6-3 y 6-2. Antes eliminó a Santiago de la Fuente, Conner Huertas del Pino, Joao Eduardo Schiessl y Matheus Pucinelli.

Tras su revancha, luego de haber perdido las finales de Santa Cruz de la Sierra en 2025 y Asunción en 2026, y alcanzará su mejor puesto en el ranking. Hoy se ubica en el puesto 274, superando el 267 que tuvo en marzo pasado, pero con este resultado ingresará entre los mejores 250 del mundo.

What a championship point! 🔥



Franco Roncadelli captures his maiden ATP Challenger title after cruising past Casanova 6-3, 6-2 in Santos#ATPChallenger pic.twitter.com/ZqYEyDHezc — ATP Challenger (@ATPChallenger) May 10, 2026

Tras el logro, el tenista realizó una publicación en sus redes sociales y expresó: "Muy feliz por este logro y por todo el trabajo que venimos haciendo día a día con todo el equipo! Gracias papá y mamá por estar acompañándome en cada momento, son lo mejor que hay".

Y destacó a uno de sus entrenadores: "Párrafo aparte para Martín Rondi, gracias por confiar en mí y acompañarme en este camino. Sabés que te quiero mucho. Solo nosotros sabemos todo lo que hay atrás de esto. Muy muy feliz, vamos por más!!".