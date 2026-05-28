Juan Manuel Cerúndolo venció a Jannik Sinner en Roland Garros y entró en selecta lista de tenistas argentinos

El número uno del mundo, Jannik Sinner, cayó este jueves en la segunda ronda de Roland Garros ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo en cinco sets: 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1. El italiano tuvo algunos problemas físicos cuando controlaba el partido y el argentino aprovechó para conseguir la victoria más importante de su carrera y unirse a Francisco, su hermano, que también ganó y avanzó a tercera ronda del torneo.

Sinner era el favorito al torneo, que es el único Grand Slam que le falta en su palmarés y llegaba tras una seguidilla de 30 triunfos consecutivos y ante la ausencia de Carlos Alcaraz, que lo había vencido en la final de la pasada edición.

“He dormido mal esta noche y me he quedado sin energía. Estaba mareado a partir del tercer set con Cerúndolo”, dijo el número uno del mundo tras el partido y descartó que la temperatura haya incidido. "Hacía calor, pero no era el de Australia ni había la humedad de Shanghái. Simplemente no me he encontrado bien desde primera hora de la mañana. He intentado acortar al máximo los puntos", declaró.

El italiano comenzó a evidenciar problemas promediando el tercer set y Cerúndolo se puso 5-4 cuando Sinner pidió un descanso y se fue a la zona de vestuarios acompañado por su cuerpo médico. Cuando regresó, su ritmo no mejoró y el argentino aprovechó para controlar el trámite salvo por algún destello del actual número uno. Juan Manuel Cerúndolo se enfrentará ahora en tercera ronda al español Martín Landaluce, 69 del mundo, que derrotó al checo Vit Kopriva (66).

Juan Manuel Cerúndolo, dentro de los 26 tenistas argentinos que vencieron a números uno:

Solamente 26 tenistas de Argentina pudieron vencer a un número uno del ranking ATP en los últimos 50 años. El primero fue Guillermo Vilas, en 1977, cuando venció a Jimmy Connors en el US Open y hasta la victoria de Juan Manuel Cerúndolo ante Jannick Sinner en Roland Garros, el último había sido Juan Martín del Potro, que en 2018 venció a Rafael Nadal y aRoger Federer y acumuló en su carrera diez triunfos ante los líderes del ranking.

Luego de aquel triunfo de Vilas ante Connors, el segundo argentino en derrotar al líder del ranking ATP fue José Luis Clerc que le ganó al estadounidense John McEnroe en la Copa Davis de 1980. Desde ese entonces y hasta 1998, solamente Vilas pudo lograr vencer a un número uno. También venció a McEnroe en esa serie y meses después a Björn Borg en la Copa de las Naciones.

En 1999 llegó un nuevo triunfo argentino ante un número uno del ranking. Mariano Zabaleta venció al ruso Yevgeny Kafelnikov por 7-5 y 6-3 en las semifinales del torneo de St. Polen, del que luego se retiraría en la final.

A partir de 2002, el tenis argentino atravesó un gran momento con varias victorias a líderes del ranking ATP. Gastón Gaudio le ganó a Lleyton Hewitt en Barcelona y Guillermo Cañas al mismo rival en Roland Garros. En 2003, Agustín Calleri venció en el mismo torneo a Juan Carlos Ferrero y David Nalbandian derrotó a Roger Federer en la ATP Finals de ShanghaiLas victorias de argentinos ante líderes del ranking tuvieron que esperar hasta 2007 cuando Cañas y Nalbandian repitieron ante Roger Federer.

Novak Djokovic y Juan Martín del Potro. Foto: AFP.

Dos años más tarde, en 2009, comenzó la era Juan Martín Del Potro, que acumuló en su carrera 10 victorias ante los número uno. Derrotó cuatro veces a Roger Federer, tres veces a Rafael Nadal y otras tres ante el serbio Novak Djokovic. Las últimas fueron en 2018, hasta que este jueves 28 de mayo de 2026, Juan Manuel Cerúndolo escribió su nombre en esta lista tras vencer al italiano Jannik Sinner en Roland Garros.