Formación de elite para la natación uruguaya: la FUN brindará sesiones con un reconocido entrenador olímpico

La Federación Uruguaya de Natación (FUN), que tiene como presidente a Jorge Remersaro, reconocido nadador en la década de los 70s’, atraviesa la mitad de su mandato y lleva adelante una serie de clínicas como parte del Proyecto Mecenazgo. En junio celebra la vuelta del reconocido entrenador olímpico Gustavo Roldán en modalidad sincrónica y asincrónica.

Roldán es el head coach de la selección argentina de natación y participó de cinco Juegos Olímpicos, cuatro Panamericanos y estuvo presente en siete mundiales de natación. A comienzos de este año, en una entrevista con el canal de streaming Sonnos Más, dejó algunos conceptos interesantes acerca del entrenamiento apuntando tanto a atletas como a sus entrenadores.

Para Roldán, entrenar la fuerza en la natación es muy importante. “Tren medio, muy fuerte, con sobrecarga. Pecho plano, el remo es muy importante para el nadador por el movimiento excéntrico. La sentadilla es la madre de los ejercicios y también hay que trabajar muchas dominadas y peso muerto. Un preparador físico amigo decía: ‘Sos tan fuerte como tus piernas’ y es tal cual”, manifestó.

Durante la entrevista, dada su experiencia como coach, fue consultado acerca del mayor error que puede cometer un entrenador y no dudó en su respuesta. “Overcoaching”, dijo en relación a cuando un entrenador puede llegar a dar demasiadas instrucciones al atleta intentando controlar cada movimiento, pero en su lugar terminar abrumándolo con demasiada información.

Gustavo Roldán, entrenador de la selección argentina de natación, en una de sus visitas a Uruguay. Foto: Federación Uruguaya de Natación

En disciplinas como la natación, manejar la carga emocionar y el estrés es tan importante en el atleta como en los entrenadores y además del entrenamiento en general, es uno de los aspectos que destaca Roldán en cada una de sus ponencias. El argentino, que ya estuvo en el mes de abril en Uruguay con sesiones en el Club Biguá y en el Campus de Maldonado, regresa este mes de junio.

Este martes hubo una sesión por zoom, habrá otra el 16 de junio y este fin de semana se llevará a cabo la actividad presencial en el Campus de Maldonado con sesiones viernes, sábado y domingo donde Roldán entrenará a los nadadores de la pre-selección junto a entrenadores locales.

El entrenador argentino Gustavo Roldán tendrá sesiones de natación en Uruguay

El waterpolo también está en acción:

La natación no es la única disciplina que entra dentro del Proyecto Mecenazgo de la FUN y el waterpolo tiene marcadas en el calendario para el mes de julio. En la misma modalidad que las sesiones de Roldán para la natación, el entrenador Albert Español, olímpico en Londres 2012 y Río 2016, además de campeón de la LEN Champions, instruirá en waterpolo.

Este jueves 4 de junio a las 12:00 se llevará a cabo el segundo zoom y habrá una visita del exjugador y actual entrenador español a Uruguay con una visita presencial desde el 6 al 19 de julio junto al asistente Enrique Cruz.