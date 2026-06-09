“Gracias por lesionar jugadores”: el mensaje del entorno de Ronald Araujo en la previa del Mundial con Uruguay

El domingo no fue un día sencillo para Ronald Araujo: se confirmó que posee “una lesión muscular” y “recibirá un tratamiento médico a cargo de profesionales que lo han tratado con anterioridad”, así lo detalló la AUF con un comunicado. Acto seguido se dio un mensaje del entorno del zaguero del Barcelona que parecería estar apuntado contra el director técnico de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa.

“Gracias por lesionar jugadores”, escribió Maikel Araujo en sus redes sociales junto al comunicado de la casa madre del fútbol uruguayo sobre el estado sanitario de su hermano. Cabe destacar que al poco tiempo borró ese posteo.

El mensaje del hermano de Ronald Araujo.

Bielsa ya estuvo en el ojo de la tormenta por una situación parecida que vivió en la Copa América 2024 en Estados Unidos. Tras haber ganado sus primeros dos partidos de la fase de grupos (3-1 ante Panamá y 5-0 contra Bolivia) y tener la clasificación a los cuartos de final, el argentino no rotó el equipo en el último partido ante el país anfitrión y cosechó un triunfo por 1-0.

En cuartos de final le tocó medirse con Brasil el 6 de junio de 2024, y ese día Araujo debió salir del campo de juego en el minuto 33 al sufrir una grave lesión en el tendón del bíceps femoral de la pierna derecha. No jugó más la Copa América, debió ser operado y recién volvió a pisar un campo de forma oficial en enero de 2025 con el Barcelona.

Los números de Ronald Araujo en el ciclo de Marcelo Bielsa y su tratamiento rápido en Madrid

Ronald Araujo durante el entrenamiento de Uruguay en el Complejo Celeste. Foto: @Uruguay.

Ronald Araujo es una de las piezas importantes dentro de la selección uruguaya, el zaguero ha disputado 15 partidos de los 34 que lleva Marcelo Bielsa al mando de la Celeste. Es por esto que su situación sanitaria ha impactado en el equipo y en la planificación del cuerpo técnico.

Bajo este punto, el defensor de 27 años se fue rumbo a Madrid, España, para someterse a un tratamiento de forma rápida con el afán de poder acelerar su proceso de recuperación y así estar a la orden lo antes posible.

La idea es que Araujo esté en suelo uruguayo este martes a primera hora de la mañana y así poder viajar con el resto de la delegación celeste el mismo día, a las 23:00, a Playa del Carmen, donde hará base de cara a su participación en la Copa del Mundo 2026.

El calendario de Uruguay en la Copa del Mundo 2026

La selección de Uruguay forma parte del grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El debut del elenco que dirige técnicamente el argentino Marcelo Bielsa se dará el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, a la hora 19:00.

Seis días más tarde Uruguay volverá a salir a escena nuevamente en el Hard Rock Stadium frente a Cabo Verde, a partir de la hora 19:00. Y el 26 de junio cerrará su participación frente a España en el Estadio Akron en Guadalajara, México, desde la hora 21:00.