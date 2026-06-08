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El País Ovación Fútbol

Liverpool 0-0 Cerro Largo en vivo por el Intermedio: el Arachán busca la victoria para ser líder de la Serie A

El elenco que conduce técnicamente Jorge Fossati querrá sumar su segundo triunfo de forma consecutiva por el segundo certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El País
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08/06/2026, 18:30
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Lucas Correa celebra el gol que marcó en el partido entre Cerro Largo y Cerro.
Lucas Correa celebra el gol que marcó en el partido entre Cerro Largo y Cerro.
Foto: @CerroLargoFc.

Liverpool recibe a Cerro Largo, desde la hora 19:00, en el Parque Viera para cerrar la cuarta fecha de la Serie A del Torneo Intermedio. El Arachán busca sumar su tercer triunfo en fila que le permita llegar a la cima de su zona del segundo certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El elenco que conduce técnicamente Jorge Fossati querrá sumar su segundo triunfo de forma consecutiva por el Torneo Intermedio para alcanzar las siete unidades y quedar a dos puntos del puntero, Peñarol.

Primer tiempo

Liverpool 0-0 Cerro Largo

Hora: 19:00.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.
Árbitro: Kevin Fontes.
Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Silvera.
Cuarto árbitro: Anahí Fernández.
VAR: Diego Dunajec y Javier Irazoqui.

Liverpool: Mathías Bernatene; Santiago Strasorier, Santiago Laquidaín, Enzo Castillo;
Facundo Perdomo, Lucas Acosta, Martín Rabuñal, Diego Romero; Ramiro Degregorio, Ruben Bentancourt, Federico Martínez. DT: Jorge Fossati

Cerro Largo: Pedro González; Alexander Hernández, Lucas Correa, Matías Fracchia, Santiago Franca; Mario García, Sebastián Assis, Santiago Marcel; Maximiliano Añasco, Tiziano Correa, Gustavo Viera. DT: Ignacio Ordóñez.

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