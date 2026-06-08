"Fútbol por la Educación": la jornada donde ídolos del fútbol y los niños se reúnen en la cancha

El próximo 12 de junio, el Old Christians Club será el escenario de una nueva edición de Fútbol por la Educación, una iniciativa solidaria impulsada por la Fundación ReachingU que combina deporte, educación y compromiso social.

La actividad reunirá decenas de niños y niñas de escuelas públicas con reconocidas figuras del fútbol uruguayo masculino y femenino donde se enfrentarán en varios partidos, en una jornada que buscará transmitir valores como el respeto, trabajo en equipo y la convivencia.

Entre los participantes confirmados se encuentran Cristian "Cebolla" Rodríguez, Fabián Carini, Gonzalo "Chory" Castro, Emiliano Alfaro, Juan Castillo, Álvaro Gutierrez, Yamila Badell, María Paz Vila, Vanina Sburlati y Jemina Rolfo, quienes compartirán distintas actividades con los escolares durante el encuentro.

La propuesta, que celebra su segunda edición, apunta a generar un impacto que trascienda lo deportivo. Además de la experiencia en la cancha, cada centro educativo participante desarrollará durante el año un proyecto pedagógico vinculado a la convivencia y los valores, tomando como punto de partida el torneo.

La iniciativa es organizada por la Fundación ReachingU en conjunto con Pelota al Medio, programa del Ministerio del Interior, y la oficina de UNESCO en Montevideo. Los organizadores destacan que el objetivo del evento es usar el deporte como herramienta para fortalecer vínculos, promover la inclusión y generar experiencias significativas en los niños.

Desde ReachingU señalaron que el proyecto busca demostrar el potencial transformador de la educación cuando se combina con espacios de participación, inspiración y aprendizaje fuera del aula.

La Fundación trabaja desde el 2001 en el desarrollo de oportunidades educativas para niños, niñas y adolescentes en contextos vulnerables en Uruguay. En sus 25 años de trayectoria ha invertido más de 20 millones de dólares en más de 300 proyectos educativos, alcanzando a mas de 110.000 personas en todo el país.

Mas allá de los resultados que puedan darse dentro de la cancha, el objetivo principal volverá a estar puesto en la construcción de valores y el mensaje que transmitirán referentes del deporte nacional a las nuevas generaciones.