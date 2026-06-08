Segunda División Profesional: Cerrito aprovechó el tropiezo de los de arriba y es único líder de la Anual

Disputada la quinta fecha de la fase regular de la Segunda División Profesional, Cerrito aprovechó su oportunidad, derrotó a Atenas 2-1 y quedó como único líder del campeonato, en una jornada que dejó cambios importantes en la parte alta de la tabla y también consecuencias en algunos equipos que siguen sin encontrar regularidad.

La fecha comenzó el viernes con el empate sin goles entre Plaza Colonia y Huracán FC en el estadio Suppici. El conjunto Patablanca desperdició una gran oportunidad para mantenerse en solitario en la primera posición, en un encuentro discreto, de escasas situaciones de peligro y con pocas emociones frente a los arcos. Incluso fue Huracán quien dejó una mejor imagen durante varios pasajes del partido y quien estuvo más cerca de quedarse con los tres puntos.

Ese resultado dejaba abierta la posibilidad para que Cerrito, Fénix y Oriental pudieran acercarse o superar a Plaza Colonia en la clasificación. El primero en aprovecharlo fue Fénix, que el sábado consiguió una valiosa victoria 3-1 sobre River Plate en uno de los partidos más atractivos de la jornada. El conjunto Darsenero abrió la cuenta por intermedio de Francisco Triver, pero la respuesta de Fénix no demoró en llegar: Sebastián De Marco, de cabeza, estableció la igualdad. La polémica expulsión de Jeremías Silveira en el complemento fue determinante y dejó al equipo de Capurro con diez futbolistas.

Durante algunos minutos River Plate pareció tomar el control del encuentro gracias a la superioridad numérica, pero Fénix reaccionó rápidamente y encontró la ventaja mediante un espectacular remate de Gonzalo Andrada desde fuera del área que dejó sin reacción a Damián Frascarelli. Ya en los minutos finales, un preciso centro de Diago Fernández encontró la cabeza del zaguero Andrés Barboza, quien selló el definitivo 3-1 y desató el festejo de toda la parcialidad albivioleta porque trepaba al primer lugar de la tabla.

Sin embargo, el gran ganador de la fecha fue Cerrito, que llegaba a su compromiso ante Atenas con la posibilidad de quedar como único puntero y no la desaprovechó. En el renovado estadio Maracaná, el equipo dirigido por Damián Enríquez volvió a demostrar solidez y encontró en Jonathan Isasmendi a su gran figura. Considerado por muchos como el futbolista más determinante de la divisional, el atacante marcó los dos goles con los que Cerrito construyó una victoria fundamental.

Atenas de San Carlos reaccionó sobre el final y logró descontar a través de Matias Núñez, pero no le alcanzó para evitar la derrota. Con estos tres puntos, Cerrito alcanzó la cima en solitario y quedaba a la espera de lo que sucediera en el encuentro nocturno entre Oriental de La Paz y Miramar Misiones (ver aparte) que terminó en empate 2-2.

La jornada también dejó otros resultados destacados. Paysandú volvió al triunfo luego de varias fechas al superar a La Luz 2-1, mientras que Colón consiguió una importante victoria como visitante frente a Rentistas 2-0 con goles de Ronald Alvarez y Ramiro Quintana. La derrota del Bicho Colorado tuvo consecuencias inmediatas, ya que determinó el final del ciclo del entrenador argentino Martín Piñeiro.

A última hora del domingo, Oriental no pudo superar a Miramar Misiones: empataron 2-2 y los paceños desaprovecharon la oportunidad de quedar como únicos punteros. Quedaron con 19 unidades, una por debajo del líder Cerrito.