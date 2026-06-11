Un campeón del mundo con España nombró a Uruguay como uno de los "grandes candidatos" en el Mundial 2026

España, rival de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, tocó la cima en 2010 al coronarse campeona del mundo en el Mundial de Sudáfrica. En aquella instancia, la Celeste alcanzó las semifinales, en las que cayó ante Países Bajos, pero realzó la imagen de la Garra Charrúa por la que es conocida en el mundo.

Entre los campeones de la Roja que se impusieron 1-0 ante Países Bajos en la final celebrada en el Estadio Soccer City de Johannesburgo estaba David Villa, quien ayer puso a la Celeste como uno de sus candidatos a ganar la Copa del Mundo.

“Sinceramente y no es porque sea español, creo que España, Argentina, Francia, Uruguay, Brasil, Alemania siempre tienen que ser los grandes candidatos. Y siempre creo que hemos sido", expresó el exfutbolista de 44 años en un a entrevista con el medio argentino Olé.

Y se extendió sobre su selección, campeona de la Euro en 2024: "Realmente el equipo actual está demostrando que puede, que son los actuales campeones de Europa. Han jugado durante todo este periplo de los últimos dos o tres años contra selecciones muy fuertes y han prácticamente sacado adelante todos los partidos. Ellos han demostrado que son uno de los favoritos, por lo que vienen haciendo, más que por lo que diga yo.er favoritas sobre el papel porque tienen a los mejores jugadores de la actualidad”.

Además, consultado por la vigente campeona, opinó: "Como te decía a la Argentina la veo muy bien. Es la actual campeona, también de América, creo que tiene un grandísimo equipo. Y clave, sigue teniendo a Messi en un estado de forma fantástico, que es el mejor jugador del mundo para mí, lo voy a siempre decirlo siempre, Argentina es una de las favoritas, estuvo muchos años sin ganar y siempre era favorita. ¡Imagínate ahora que es la actual campeona y con la plantilla que tiene!".

La selección de España, rival de Uruguay en el grupo H del Mundial 2026, viene de vencer 3-1 a Perú el lunes en el estadio Cuauhtémoc de Puebla (México), en el cierre de su preparación para la Copa del Mundo y a una semana de su estreno frente a Cabo Verde en Atlanta.

Jugará el domingo 21 ante Arabia y cerrará ante la Celeste de Marcelo Bielsa el viernes 26 de junio en Guadalajara (México) desde las 21:00 horas.

En foco por emergencia climática

El partido se encuentra en el foco por el elevado calor que afectará al rendimiento de los jugadores y ralentizará el duelo, según un estudio de Climate Central. La emergencia climática ha provocado un aumento de temperaturas y una sucesión de olas de calor que afectará directamente a la Copa del Mundo en de Estados Unidos, México y Canadá, con fecha de inicio el próximo 11 de junio.

En total, según este estudio de Climate Central, de los 104 partidos del calendario, son 97 en los que los jugadores disputarán encuentros en condiciones desfavorables y que, por tanto, podrían tener un ritmo más lento. El más afectado, en este sentido, es el Uruguay-España que se disputa en México, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos y, por tanto, crucial también para el devenir del resto de integrantes del grupo en el torneo (Cabo Verde y Arabia Saudí).

"De todos los partidos, el cambio climático aumenta más la probabilidad de que se produzca un calor que afecte al rendimiento durante el partido del 26 de junio en Guadalajara entre Uruguay y España", indica el análisis.

La probabilidad del 70% de que se produzca ese calor durante ese partido es 37 puntos porcentuales mayor debido al cambio climático, especifica Climate Central.

La entidad encargada del estudio analizó las fechas y los lugares de todos los partidos programados para la Copa Mundial de la FIFA de 2026 y calculó la probabilidad de que las temperaturas superaran los 28 °C, temperatura asociada con la disminución de rendimiento deportivo.

Investigaciones anteriores muestran que las temperaturas superiores a los 28 °C pueden reducir la frecuencia de "los sprints, la distancia total recorrida y el tiempo de recuperación", lo que afecta no solo al rendimiento y la seguridad de los jugadores, sino también al ritmo del partido.