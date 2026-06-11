Uruguay de cara al debut en el Mundial: cuatro futbolistas que están lejos y dos que siguen sumando puntos

Enviados a Playa del Carmen, México

Basta de esperas, mucha expectativa. Basta de viajes (por ahora), mucha ansiedad. Basta de idas y vueltas, mucha confianza. La selección uruguaya llegó ayer por la mañana a la concentración de Playa del Carmen, se instaló en el all inclusive Fairmont Mayakoba y por la tarde tuvo su estreno en suelo mexicano con la primera práctica.

Con un marco particular, porque decenas de niños de una escuela de fútbol fueron invitados a presenciar el entrenamiento de primera mano, en un sueño cumplido para ellos más allá de que la mayoría eran locales. Los que no eran locales era un grupo de hinchas celestes que hace muchos años viven en esta ciudad turística de México y que son fanáticos de Liverpool.

El hecho de color se dio cuando Leo, de apenas dos años, escapó al sector que estaba destinado a los invitados y, con su camiseta de Liverpool, fue directo a uno de los arcos, a una zona prohibida. Hasta que llegó un oficial de FIFA, lo tomó y lo sacó amablemente del campo de juego donde minutos después estarían practicando las estrellas mundiales de la selección uruguaya.

Mirá las mejores imágenes del entrenamiento de Uruguay:

1 / 5: El plantel de Uruguay en Playa del Carmen y su primer entrenamiento de cara al Mundial 2026. (Foto: Mateo Vázquez.) 2 / 5: El trabajo de los arqueros de Uruguay en Playa del Carmen en su primer entrenamiento de cara al Mundial 2026. (Foto: Mateo Vázquez.) 3 / 5: El plantel de Uruguay en Playa del Carmen y su primer entrenamiento de cara al Mundial 2026. (Foto: Mateo Vázquez.) 4 / 5: El plantel de Uruguay en Playa del Carmen y su primer entrenamiento de cara al Mundial 2026. (Foto: Mateo Vázquez.) 5 / 5: El plantel de Uruguay en Playa del Carmen y su primer entrenamiento de cara al Mundial 2026. (Foto: Mateo Vázquez.)

Primero los jugadores hicieron trabajos en el gimnasio (un lugar techado, pero abierto en los costados, contiguo a la cancha principal) para realizar unas pasadas a velocidad en el campo. Los periodistas pudieron presenciar los primeros 15 minutos, aunque se extendió un poco ese plazo reglamentado por FIFA.

Los que no trabajaron junto al grupo principal (ni en el gimnasio) fueron José María Giménez y Ronald Araujo, que no estará a la orden para el debut contra Arabia Saudita del lunes. El otro que entrenó diferenciado, junto al fisio de Flamengo, fue Giorgian de Arrascaeta, y el que no está todavía al 100% es Joaquín Piquerez.

En cuanto a las confirmaciones, tanto Juan Manuel Sanabria en el lateral izquierdo, como Federico Viñas en el centro del ataque, ganan puntos para empezar el Mundial como titulares, aunque todavía restan varios entrenamientos por delante. Durante estuvieron los medios, tampoco se vio en cancha a Federico Valverde.