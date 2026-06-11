Un lugar con buenas vibras y con pedidos de Uruguay: del jacuzzi a una solicitud particular de la delegación

Enviados a Playa del Carmen, México

El Fairmont Mayakoba es un complejo hotelero que está acostumbrado a recibir delegaciones deportivas. Allí se hospedaron selecciones como la de Portugal en marzo y habitualmente equipos populares de México eligen este lugar para realizar sus pretemporadas.

Si bien el hotel está abierto para otros huéspedes, la selección uruguaya tiene cerca de 100 habitaciones a disposición entre las 401 que cuenta el lugar. El ala más cercano a las canchas -que está a unos 500 metros- fue el que se le dio a la Celeste, por lo que los futbolistas solo tienen que caminar unos minutos para comenzar con los entrenamientos.

Andrea Chiri es una de las responsables del lugar y en diálogo con Ovación hizo referencia a alguno de los pedidos que le realizó la delegación uruguaya antes de confirmar este lugar como su centro de concentración: “Se tuvo que ampliar la cancha para que se cumpliera con la reglamentación de la FIFA, se realizó una adecuación”. Ayer por la tarde se vio un piso en espectaculares condiciones, con otro predio más pequeño con arcos para el entrenamiento de los arqueros y uno tercero, que antecede a la cancha principal, también de menores dimensiones.

“Nos pidieron tener un jacuzzi dentro del spa, eso fue algo que se realizó. También tenemos que cumplir con cierta capacidad para la lavandería. También nuestro equipo de chefs trabajó en conjunto con los de la selección uruguaya, con lo que tiene que ver con la nutrición. Hay varias requisiciones que nos hicieron y hemos cumplido con todas ellas”, puntualizó Chiri unos minutos antes de que llegara el plantel.

Andrea Chiri, una de las responsables del Fairmont Mayakoba donde se hospeda Uruguay de cara al Mundial 2026. Foto: Mateo Vázquez.

Como pasa habitualmente en este tipo de competencias, el cocinero de Uruguay (Aldo Cauteruccio), que llegó unos días antes que la delegación, estuvo evaluando todo el tema de alimentos e ingredientes para que no falte nada. Él será quien comande a todo el equipo de chefs del lugar. No se hizo un parrillero, pero si Uruguay gana no se descarta que se pueda hacer un asado en alguna jornada.

“Las delegaciones que han llegado les ha ido bien, creo que lo que más han hecho es amar el hotel, la amabilidad y calidez de los mexicanos es algo que nos distingue, por lo cual los portugueses quedaron encantados. Que ellos digan que quieren volver es una buena señal”, cerró Chiri.

🇺🇾⚽️ ¡La cancha está lista! 🏟️



La @AUFOficial eligió la #CapitalMundialDeLasVacaciones como su camp sede en #PlayaDelCarmen y todo está listo para sus entrenamientos. 🏖️🌊



Les deseamos una gran preparación y mucho éxito. ¡A disfrutar del destino y a darlo todo. 💪🏽 pic.twitter.com/IUAkNMNHHD — Mara Lezama (@MaraLezama) June 10, 2026

Área con restricción y segura

“Tenemos un área restringida solamente para Uruguay, está la Guardia Nacional, tenemos un sector cerrado únicamente para ellos, entonces no estarán en contacto con los otros huéspedes, pero seguramente circularán por las distintas áreas del lugar. Todo el tema de piscinas está a disposición de la delegación, sin embargo traen una agenda estricta y aunque quisieran disfrutar de la playa y de las distintas atracciones del lugar, pues es algo que desafortunadamente no podrán hacer ahora, por lo que tendrán que volver”, especificó Chiri, que se encarga de las relaciones institucionales del Fairmont Mayakoba. En este hotel uno de los gerentes es uruguayo, nacido en Rivera: Martín Rodríguez. Trabajó en el Enjoy y hace cuatro meses está acá.