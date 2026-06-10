Madonna se reinventa como diva pop con un cortometraje cargado de estrellas y seis nuevas canciones

Madonna estrenó en YouTube Confessions II - The Film, “una ambiciosa obra visual de 10 minutos” construida en torno a las primeras seis canciones de su próximo álbum, incluyendo “I Feel So Free y Bring Your Love” con Sabrina Carpenter, como describió el Festival de Cine de Tribeca de Nueva York, donde se proyectó el viernes.

“Cada canción se desarrolla como una pieza única a lo largo de seis capítulos, entrelazando secuencias interconectadas e impulsadas por la música para crear una experiencia cinematográfica envolvente”, añadió el festival. Cada episodio es un “thriller sensual, una ilusión de baile, un sueño febril épico”. “Al igual que el álbum, difumina la distinción entre las canciones, construyendo narrativas cósmicas que siguen una lógica onírica retorcida”.

“Aquí afuera, en la pista de baile, me siento tan libre”, dice Madonna al inicio del video que el lunes llegó a la plataforma de YouTube tras haber tenido su 'premier en el Festival de Tribeca en Nueva York.

En el proyecto audiovisual participan Sabrina Carpenter, con quien Madonna apareció recientemente en el Festival de Coachella como estrella invitada, y que en esta ocasión se arrastran juntas en la pista de baile durante su dúo “Bring Your Love”. El cantante colombiano Feid también acompaña a la intérprete en la colaboración “Read my lips”. Se suma Debi Mazar en “Danceteria”, que hace alusión al extinto pero icónico club neoyorquino del mismo nombre. Además aparecen la artista venezolana Arca, la británica de vanguardia Shygirl, la actriz Julia Garner —quien luce un estilo muy similar al de la Reina del Pop en 1987 y que la interpretará en la anunciada bipic—, y la hija de Madonna, Lourdes Leon, quien tiene la última línea de la película: “¡Corte, perra!”.

El cortodado de que hablar también por la aparición de diversas celebridades de alto rango como el actor Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) o la modelo Kate Moss, quienes aparecen bailando en el baño de un club nocturno.

En ese espacio también conviven Gwendoline Christie (Game of Thrones'), Richard E. Grant, Odessa A'zion (Marty Supreme), y la cantante venezolana Arca, quien también colaboró como productora en el tema “'I Feel So Free”, entre otros.

Julia Garner, actriz confirmada para interpretar a Madonna en la próxima película biográfica, aparece entre los invitados especiales con un cameo en una escena del club, donde luce uno de los característicos sujetadores de copa en punta asociados a la artista en los años 80, lo que refuerza su parecido con la cantante.

El filme es un espectáculo visual que incluye equipos SWAT de paparazzi, personas del bosque con rayos láser verdes saliendo de sus orificios inferiores un accidente automovilístico, acrobacias aéreas sobre una pista de baile y muchos encuentros apasionados en un baño público mientras el actor Benedict Cumberbatch baila afuera de los cubículos.

Solo dos canciones de la película, I “Feel So Free y Bring Your Love” (con Carpenter) han sido lanzadas oficialmente. Ambos temas, junto con Love sensation, están disponibles ya en Spotify, donde Madonna (Michigan, 67 años) supera los 55 millones de oyentes mensuales.

El filme se estrenó apenas 24 horas después de que la Reina del Pop sorprendiera a sus seguidores con un concierto en Times Square para presentar Confessions II, su decimoquinto álbum de estudio y secuela de Confessions on a Dance Floor (2005), cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de julio. La autora de “Like a Virgin” hizo el anuncio a través de su cuenta de X, donde compartió el póster de la película. En la imagen aparece suspendida de un arnés, con las piernas cruzadas y unas botas negras, sobre un llamativo fondo rojo.

El proyecto dirigido por el dueto de directores conocidos como TORSO, formado por David Toro y Solomon Chase, surgió de las ganas de la cantante de elevar artísticamente el trabajo visual de su esperado Confessions II.

“Un video sonaba barato”, dijo la Reina del Pop durante el estreno, según información de Billboard.

La segunda parte de un éxito.

Confesions II se vende como la segunda parte de un éxito incontestable de la artista, Confessions on a Dance Floor, de 2005, aquel que contenía el adictivo “Hung Up” (con sampleado del tema de ABBA, “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)”, un álbum que escaló hasta el número uno en Estados Unidos y que despachó diez millones de unidades. En este nuevo trabajo, la artista se adentra de una vez más en la música disco y electrónica y ha vuelto a trabajar con el productor Stuart Price, con quien coescribió la primera parte de este díptico.

La portada del disco muestra a la estrella sentada sobre un altavoz, con un velo morado transparente que le cubre el rostro y el cuerpo, medias moradas hasta el muslo y un vestido de encaje. Su nombre y el título del álbum aparecen superpuestos a ambos lados de su cuerpo. Cabe recordar que, tan solo dos semanas después de la publicación de su próximo trabajo, Madonna, junto a Shakira y BTS, actuará en la final del Mundial 2026 del próximo 19 de julio en Nueva York, que por primera vez contará con un espectáculo de medio tiempo.

