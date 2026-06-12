Mundial 2026: del jugoso cheque que recibirá el campeón a los miles de millones que invertirán las marcas
La competencia mueve una maquinaria de negocios, la cual le reportará a la FIFA ingresos por US$ 8.900 millones. En tanto, el «efecto derrame» del campeonato sobre el PIB mundial totalizaría unos US$ 40.900:
El Mundial de Fútbol 2026 comenzó ayer con la ceremonia inaugural y los primeros partidos, pero su impacto comercial y económico se empezó a jugar mucho antes, de la mano del los gastos e inversiones de consumidores y empresas para formar parte del máximo evento de la FIFA.
El ente rector del fútbol estima que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá le permitirá generar ingresos récord de US$ 8.900 millones, un 22% más que Qatar 2022.
Este crecimiento se explica por el aumento de selecciones participantes -de 32 a 48- y del número de partidos -de 64 a 104-, factores que elevaron el valor de los derechos de transmisión. A esto se suman los lucrativos patrocinios corporativos, apalancados en el alcance global de la competición, cuya audiencia podría superar los 6.000 millones de espectadores.
En tanto, el «efecto derrame» del campeonato sobre el PIB mundial totalizaría unos US$ 40.900 millones, de acuerdo a un estudio elaborado por OpenEconomics (OE) para la FIFA. También se beneficiará el empleo con la creación de 824.000 nuevos puestos laborales.
Mientras la pelota rueda sobre el césped, la máquina millonaria que mueve el Mundial funciona toda velocidad.
La TV, el gran motor
La venta de derechos audiovisuales de los partidos continúan siendo el principal motor de ingresos del Mundial para la FIFA. En esta edición, se estima que la recaudación por este concepto se ubicará entre los US$ 3.800 millones y US$ 3.900 millones.
Fiel reflejo del actual ecosistema de medios, la transmisión de los encuentros se canalizará a través de cadenas de TV tradicionales, nacionales y extranjeras, así como mediante plataformas de streaming.
Recompensas millonarias
Para esta Copa del Mundo, la FIFA repartirá US$ 871 millones en premios entre las 48 selecciones participantes, un monto que supera en 50% al distribuido en Qatar 2022. El equipo que se consagre campeón recibirá un cheque por US$ 50 millones, US$ 8 millones más que en la edición anterior.
Tickets cotizados
La venta de entradas es otra de las principales fuentes de ingresos de la FIFA durante el Mundial. Para esta edición, el organismo puso a disposición casi 7 millones de tickets, con la expectativa de superar el récord de Estados Unidos 94, cuando se colocaron 3,5 millones de boletos. Por su parte, la FIFA ya comercializó más de 500.000 paquetes VIP para el evento.
Las entradas y los programas de hospitalidad aportarían US$ 3.097 millones, un incremento de 216% respecto a Qatar 2022.
Socios que valen
Los acuerdos comerciales y de marketing relacionados al torneo reportarán unos US$ 1.800 millones a la FIFA. Sus socios principales son marcas globales como Adidas, Coca-Cola, Aramco, Visa, Hyundai y Qatar.
Fútbol, tanda e inversiones
Pocos eventos tienen una capacidad de convocatoria global como la del Mundial, y las marcas lo saben. Por eso, los anunciantes están invirtiendo para sumarse a la euforia futbolera: se estima que la inversión publicitaria global alcanzará los US$ 10.500 millones. Sectores como telecomunicaciones, servicios financieros, automotor, retail, bebidas, alimentos y apuestas deportivas aparecen como los principales animadores de la tanda mundialista.
Impacto en anfitriones
El torneo tendrá un impacto económico directo, aunque desigual, sobre los países anfitriones. Estados Unidos obtendría un beneficio de US$ 17.000 millones, equivalente a menos del 0,1% de su economía. México recibiría US$ 3.000 millones (entre 0,2% y 0,5% del PIB) y Canadá alrededor de US$ 2.700 millones (0,12% del PIB), según estimaciones del banco de inversión Saxo.
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