Lamine Yamal entre algodones, el goleador polifuncional y un Balón de Oro: claves de España, rival de Uruguay

La selección de España se autodefine como candidata al título y será rival de Uruguay en el último partido correspondiente al grupo H del Mundial 2026, que está fijado para el 26 de junio a las 21:00 horas en Guadalajara. Así lo dejó claro Gavi, uno de sus jóvenes talentos, en un reciente ping pong con Ibai Llanos, donde al ser consultado por su selección favorita para ganar la Copa del Mundo respondió sin dudar un segundo: “España”.

El camino de La Furia Roja fue casi perfecto. Integró el grupo E de las Eliminatorias de la UEFA y terminó como líder indiscutido sin perder ningún partido.

En un plantel repleto de jerarquía, sorprende un dato inédito: por primera vez no hay ningún futbolista perteneciente al Real Madrid.

El zaguero Dean Huijsen disputó un lugar hasta último momento, pero Luis de la Fuente se descantó por otros defensores del Barça como Marc Pubill y Eric García, lo que generó polémica.

El entrenador de 64 años tiene el aval de permanecer 13 años representando a la selección española, pero su salto al plantel principal se dio tras el despido de Luis Enrique. Tomó las riendas y cumplió con creces: desde entonces ganó la UEFA Nations League 2022/2023 y la Eurocopa jugada en Alemania durante 2024.

La gran figura del plantel es Lamine Yamal, la joya de 18 años que está cotizado en 200 millones de euros y pretende hacer historia. Si bien está en la fase final de la recuperación tras una lesión en el bíceps femoral, es el gran diferencial del plantel, que también tiene otros nombres rutilantes como los de dos mediocampistas: Pedri, figura en Barcelona, y Rodri, el Balón de Oro 2024.

Oyarzabal, el "9" polifuncional que ya tiene 24 goles en la selección de España

El delantero de 29 años juega en Real Sociedad y viene de una temporada brillante a nivel personal en la que acumula 18 goles y cuatro asistencias en 40 partidos jugados.

Destaca por ser el único “9” titular, aunque es polifuncional y también puede volcarse a los extremos. En la selección suma 24 goles y 11 asistencias en 52 juegos.

Gavi, el talentoso que debutó con 17 años y superó una grave lesión

Ni bien se enteró de la convocatoria, el volante de 21 años se emocionó por alcanzar su segundo Mundial. Debutó en la selección en 2021 con 17 años. En 2023 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y eso lo dejó varios meses al margen, pero regresó mostrando su nivel habitual. Tiene cinco goles en 29 compromisos.

Rodri Hernández, un referente con más de 60 partidos en La Furia Roja

El ganador del Balón de Oro 2024 es uno de los referentes de esta camada joven. Llega con 33 partidos y dos goles en su temporada con Manchester City y suele aportar calidad en la distribución de la pelota y carácter a la hora de recuperarla. En sus 61 partidos con la selección de España tiene cuatro goles y dos asistencias.

Pedri, una pieza indiscutida para Luis de la Fuente en la mitad de la cancha

El volante del Barcelona está cotizado en 150 millones de euros y con 23 años ya tiene un Mundial en la espalda, donde fue titular en todos los partidos.

Llega a esta cita siendo campeón de LaLiga con el culé y aportando dos goles y 12 asistencias en 43 partidos. Suele ser un habitual titular junto con Ruiz y Merino o Zubimendi.

