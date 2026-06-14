Dónde ver Arabia Saudita vs. Uruguay en vivo por el Grupo H del Mundial 2026: hora del partido y transmisiones

Arabia Saudita y Uruguay se enfrentarán el lunes 15 de junio de 2026 por el Grupo H del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami, Estados Unidos. El inicio del encuentro está fijado para las 19:00 horas de Uruguay.

El cruce es una reedición del enfrentamiento entre estas mismas selecciones durante el Mundial 2018. En esa ocasión, Uruguay se impuso por la mínima diferencia. Sin embargo, ya han pasado ocho años desde ese cruce, y la Celeste sabe que Arabia Saudita puede ser un rival peligroso, teniendo en cuenta la sorprendente victoria que consiguió debutando en el Mundial 2022, cuando derrotó a la misma selección de Argentina que terminó siendo campeona del mundo.

Dónde ver el partido entre Uruguay y Arabia Saudita en vivo

Para quienes busquen dónde ver el partido desde Uruguay, la transmisión estará disponible de manera gratuita por televisión abierta a través de Canal 5. Aquellos cables que cuenten con la señal de Canal 5 también podrán contar con los partidos, mientras que a nivel de streaming será dicha señal con la que contará AntelTV.

En materia de cables, el encuentro se podrá ver por DSports y por DGO, su señal de streaming. También se podrá ver por las plataformas Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DIRECTV 4K.

Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y Flow son las empresas de cable que ya cuentan con las nuevas señales y transmitirán los 104 encuentros, con la particularidad de que lo harán tanto a nivel de televisión, como de streaming en sus respectivas aplicaciones.

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya, durante amistoso ante Argelia previo al Mundial 2026. Foto: AFP

Probable equipo de Uruguay frente a Arabia Saudita

En los días previos al partido, Marcelo Bielsa pareció evaluar la posibilidad de dejar atrás su tradicional esquema 4-3-3 por un 4-4-2 con Federico Viñas y Darwin Núñez como delanteros. El equipo iría potencialmente con Fernando Muslera en el arco; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña en la defensa; y Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Maximiliano Araújo en la mitad de la cancha

Uruguay llega golpeado por algunas bajas de renombre para su debut. Están descartados José María Giménez y Ronald Araujo, como también Giorgian de Arrascaeta por lesión.

Rodrigo Bentancur y Federico Valverde en un entrenamiento de la selección uruguaya. Foto: @Uruguay.

Árbitros designados para el debut de Uruguay

La FIFA designó al italiano Maurizio Mariani como árbitro principal. Tiene 44 años, nació en Roma y nunca dirigió un partido de la selección uruguaya.

Maurizio Mariani, árbitro italiano que dirigirá el estreno de Uruguay en el Mundial 2026. Foto: Europa Press.

Los que estarán junto a Mariani serán sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni como asistentes, mientras que el canadiense Drew Fischer será el cuarto árbitro. También aparece la figura del quinto árbitro que en esta oportunidad será el canadiense Michael Barwegen.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.